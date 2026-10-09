Informe técnico de Sernageomin advirtió en febrero de riesgo de aluvión en San Carlos de Apoquindo

Pero el desarrollo de infraestructura, aclaró su director Mauricio Toro, “son definiciones que toman las autoridades locales en conjunto con otros sectores, como el MOP, como la DGAC, etcétera”.

AGENCIA UNO

Un informe técnico del Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) advirtió en febrero pasado el riesgo de aviones en el sector de San Carlos de Apoquindo, luego de enfrentar un fenómeno similar a fines de enero.

Mauricio Toro, director nacional del organismo, aseveró a radio Cooperativa que los análisis geológicos dieron cuenta de la posibilidad de precipitaciones de alta intensidad.

“Efectivamente, nosotros, cuando ocurren eventos de remociones en masa -como aluviones, por ejemplo-, generamos lo que se llaman ReTeRM: Reportes Técnicos de Remociones en Masa. A fines de enero de este año ocurrió un pequeño aluvión que afectó en una zona bastante coincidente con esto, pero con mucho menor impacto. Nosotros hicimos los análisis y (del informe) tenía la información indicando que, ante situaciones más intensas en cuanto a precipitación, podrían manifestarse situaciones parecidas a las que estamos viviendo”, explicó el titular de Sernageomin.

Toro dejó en claro que este informe técnico se entregó al Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) “durante el mes de febrero”.

Este documento además contaba con una serie de recomendaciones para reducir los riesgos de los aluviones, “pero no tienen carácter vinculante; solo son insumos para que los actores locales tomen las decisiones locales o regionales, en función de lo que nosotros informamos“.

El director de Sernageomin aseveró que “nosotros hacemos recomendaciones que pueden ser tomadas por las diversas instituciones que tienen un rol en el territorio en términos de, por ejemplo, obras de disipación de energía o ciertas acciones relacionadas con mantener limpias las esclusas, las cañerías, todos los lugares en donde eventualmente se acumula material. Son recomendaciones y, efectivamente, muchas veces se toma en consideración”.

Pero el desarrollo de infraestructura, aclaró su director Mauricio Toro, “son definiciones que toman las autoridades locales en conjunto con otros sectores, como el MOP, como la DGAC, etcétera”.

Consultado sobre el aluvión que afectó a San Carlos de Apoquindo, el director de Sernageomin explicó que “es algo muy particular, porque ocurrió una precipitación muy intensa, en muy corto tiempo, que afectó una zona que es de vulnerabilidad alta en caso de precipitaciones intensas”.

En esta línea, planteó que el incendio forestal que afectó a la zona a comienzos de año “cambia la condición del suelo superficial, porque la estructura es distinta, porque el material que queda depositado es distinto y eso hace que incremente la susceptibilidad de remociones en masa ante algún evento estresor como una tormenta o como un terremoto”.