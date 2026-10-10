En qué consiste el catastro FIBE que habilitó el Gobierno tras el aluvión y las lluvias en la RM

La estimación inicial apunta a que la mencionada herramienta se aplicaría a unos 200 hogares en diversas comunas de la Región Metropolitana.

AGENCIA UNO.

En un total de 11 comunas de la Región Metropolitana se habilitó el proceso de aplicación de la Ficha Básica de Emergencia (FIBE) tras las intensas lluvias y el aluvión en Las Condes, de acuerdo con lo informado este sábado por la ministra de Desarrollo Social y Familia, María Jesús Wulf.

Según indicó la secretaria de Estado, la estimación inicial apunta a que la mencionada ficha se aplicaría a unos 200 hogares.

Explicó que el proceso está a cargo de equipos municipales certificados, los que visitan las viviendas con el propósito de evaluar los daños que sufrieron por las lluvias o, en el caso de Las Condes, por el aluvión. Así, se realiza presencialmente mediante equipos municipales capacitados y no requiere postulación ni tiene costo.

Detalló, además, que este año se incorporó una aplicación digital para agilizar el levantamiento de información, de acuerdo con lo que le dijo a radio Cooperativa.

La FIBE se habilitó en Las Condes al día siguiente del aluvión

Precisó que, si bien el proceso se habilitó en Las Condes el día viernes, hasta pasado el mediodía las visitas aún no habían comenzado, aunque deberían iniciarse esta jornada.

“Los municipios tienen la responsabilidad primera de aplicar la FIBE y nosotros estamos haciendo el monitoreo permanente“, manifestó la ministra Wulf.

Informó también que el catastro ha avanzado en otras comunas, y Puente Alto ya registra 38 fichas aplicadas, Peñaflor 14, Buin 11, San Ramón cinco, Lo Barnechea cuatro y San José de Maipo dos.

En todo caso, la secretaria de Estado dejó en claro que la aplicación de la FIBE no implica necesariamente la entrega de ayudas económicas a los afectados por las lluvias y el aluvión.

“Una cosa es el catastro, que es la FIBE, y es lo que le permite siempre al Estado poder tener conocimiento del orden de magnitud del daño (…) y otra cosa es cuál es la ayuda que se define para la población que se ve dañada“, explicó.