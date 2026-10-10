“Reaccionó tarde en Las Condes”: bancada PDG cuestionó la respuesta preventiva del Gobierno

Los parlamentarios emplazaron al Ejecutivo a revisar los protocolos vinculados a la anticipación y reacción frente a este tipo de emergencias.

AGENCIA UNO.

Diputados de la bancada del Partido de la Gente (PDG) cuestionaron la respuesta preventiva del Gobierno ante el aluvión que afectó a la comuna de Las Condes, y lo emplazaron a revisar los protocolos vinculados a la anticipación y una pronta respuesta frente a este tipo de emergencias.

Así lo manifestaron los parlamentarios Flor Contreras, Tamara Ramírez, Lilian Betancurt y Fabián Ossandón, quienes abordaron lo ocurrido la tarde del jueves en la comuna situada en el sector oriente de la capital.

“Es evidente que el Gobierno reaccionó tarde en Las Condes“, manifestó la diputada Flor Contreras, quien integra la Comisión de Emergencia, Desastres y Bomberos de la Cámara.

“Justificar la no activación de las alarmas SAE diciendo que fue un evento súbito demuestra una falta de previsión inaceptable en un país de permanentes catástrofes y emergencias naturales“, recalcó.

Respecto de este último punto, Tamara Ramírez indicó que “mantenernos bajo Alerta Amarilla y no activar las alarmas SAE en Las Condes evidencia una falta de prevención inaceptable en un país de catástrofes permanentes“.

PDG acusa doble estándar tras el aluvión en Las Condes

Al ahondar en lo ocurrido tras el aluvión en Las Condes, la misma parlamentaria del PDG manifestó que “veo un doble estándar indignante, ya que en el sector oriente decretaron Zona de Catástrofe el mismo día, pero en el norte lo hicieron esperar cuatro días en el total abandono”.

Un tema con el que coincidió el diputado Fabián Ossandón, quien sostuvo que “como regionalista, no puedo ocultar mi profunda decepción. En agosto, nuestra región de Antofagasta sufrió graves aluviones y la declaración de zona afectada por catástrofe tardó días, pero en Las Condes bastaron solo horas”.

Añadió que “reaccionar tarde con las alertas SAE en Las Condes pese a la Alerta Amarilla demuestra que el Gobierno improvisa ante el cambio climático, mientras recorta a cero los fondos de Escazú en el presupuesto“.

“Lo ocurrido en Las Condes demuestra que no podemos esperar a que una emergencia golpee para recién preguntarnos si estábamos preparados (…) La prevención tiene que funcionar igual para una comuna de Santiago que para una localidad rural del Biobío“, manifestó por su parte la diputada Lilian Betancurt.