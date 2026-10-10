Ministro Poduje apunta a la “burrocracia” por demora en la entrega de soluciones a víctimas de los incendios

“Son trámites torpes que tenemos que hacer al interior del Estado, que nos demoran semanas que las familias tienen que esperar en vano”, explicó.

AGENCIA UNO/ARCHIVO.

El ministro de Vivienda, Iván Poduje, apuntó a los “trámites torpes” que existen al interior del Estado al referirse a imposibilidad de avanzar más rápido en la entrega de soluciones habitacionales para las personas que perdieron sus viviendas en los incendios.

El secretario de Estado abordó el tema en la ciudad de Penco, en la Región del Biobío, donde aseveró que hay que someterse a “trámites torpes al interior del Estado, que demoran semanas“, los que provocan que las familias afectadas deban “esperar en vano”.

Pese a lo anterior, se comprometió a que habrá una solución habitacional para las alrededor de 900 personas que vivían como allegados al momento de los incendios ocurridos en el verano.

En esa línea, el titular de la cartera dijo que ya se adquirió un terreno y que se comprarán hasta cuatro más para construir las viviendas, aunque admitió que todavía quedan algunos trámites por completar.

Ministro Poduje criticó la “burrocracia”

El ministro Iván Poduje lamentó que no se pueda avanzar más rápido en este proceso y aseguró que “el principal problema que tenemos (para esto) es la burrocracia“.

“Insisto con la doble r: burrocracia… Son trámites torpes que tenemos que hacer al interior del Estado, que nos demoran semanas que las familias tienen que esperar en vano“, enfatizó en declaraciomes que recogió radio Cooperativa.

A continuación, confirmó que “vamos a presentar un proyecto de ley para generar una nueva División de Reconstrucción que tenga herramientas que estén diseñadas (específicamente) para catástrofes“.

“Aunque no lo crean, siendo país de catástrofes, (en el Minvu) estamos usando herramientas para situación normal, que tenemos que adaptar” para responder a los constantes desastres, concluyó el secretario de Estado.