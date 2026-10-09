El Olivar: Minvu concretará demoliciones de viviendas a pesar de informe judicial

Respecto a la responsabilidad del Serviu por aprobar la construcción de las viviendas, a pesar de las supuestas deficiencias, Marcelo Ruiz explicó que “nosotros como administración hemos cursado los sumarios respectivos”.

AGENCIA UNO

El Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) reiteró su postura de demoler las viviendas de El Olivar, en Viña del Mar, a pesar del informe pericial ordenado por el 2° Juzgado Civil de Valparaíso que precisó que las deficiencias en las obras detectadas por el Serviu pueden ser subsanadas.

Esto fue ratificado por el seremi del Minvu, Marcelo Ruiz, quien puntualizó a El Mercurio que las 330 viviendas diseñadas por Social Arquitectura y materializadas por la Constructora San Sebastián serán destruidas.

Respecto al informe del Poder Judicial, Ruiz aseveró que “el peritaje es solo una medida probatoria más en un proceso que es largo y donde nosotros también vamos a poner antecedentes que tienen una profundidad técnica contundente. Lo segundo es que el peritaje tiene como foco acotar las responsabilidades de la constructora, es parte de una estrategia jurídica y, por eso, no aborda aspectos claves como el diseño, las memorias de cálculo y el comportamiento frente a incendios”.

El seremi de Vivienda además planteó que “con todo, el peritaje coincide con lo que el Ministerio ha levantado, respecto a la existencia de fallas constructivas graves y de anomalías, que han sido soporte de nuestro actuar”.

“El peritaje piensa que las fallas son subsanables; nosotros pensamos que no lo son. Además, tenemos diferencias técnicas respecto de la gravedad de las fallas detectadas, como la utilización de paneles de manera no certificada. Los paneles fueron utilizados en dos pisos, cuando solo están certificados para uno”, provocando un riesgo para los propietarios, declaró la autoridad.

En esta línea, el representante del Minvu sostuvo que “si bien los problemas de las casas están en gran parte en el diseño realizado por parte de la empresa patrocinante, nosotros pensamos que la constructora sí es responsable en el proceso constructivo, al utilizar elementos que no estaban certificados”.

Respecto a la responsabilidad del Serviu por aprobar la construcción de las viviendas, a pesar de las supuestas deficiencias, Marcelo Ruiz explicó que “nosotros como administración hemos cursado los sumarios respectivos. Hay un conjunto de funcionarios sumariados por la eventual responsabilidad que les quepa en esto”.

Consultado sobre la promesa del ministro Iván Poduje de levantar 400 casas en El Olivar en 2026, el seremi anunció que “en este trimestre vamos a iniciar, en el área de reconstrucción, casi 400 viviendas nuevas. Esa es nuestra meta. Pero obviamente apuntamos a mucho más en el polígono total de reconstrucción de Viña del Mar. Claro, la burocracia nos ha impedido ser más veloces, pero de todas formas a fin de año vamos a tener un inicio cuantioso de obras, que se irán sumando semana a semana”.