A seis aumentan los fallecidos el fin de semana largo: Carabineros reportó 117 accidentes y 86 detenidos

La policía uniformada precisó que hasta esta mañana realizó 29.667 controles y fiscalizaciones en las distintas carreteras del país.

AGENCIA UNO/ARCHIVO.

A seis aumentó el número de fallecidos en las carreteras del país durante el fin de semana largo, mientras que Carabineros detuvo a un total de 86 conductores en estos días.

De acuerdo con el reporte de la policía uniformada, los delitos más recurrentes detectados en las principales rutas del país son la conducción en estado de ebriedad, bajo los efectos de las drogas y conducción temeraria.

El último informe entregado por Carabineros la mañana de este domingo contempla desde el viernes hasta las 23:59 horas del sábado y precisa que 260.373 vehículos han abandonado la Región Metropolitana.

De ese total, el 30% lo hizo por la Ruta 5 Sur, el 22% por la Ruta 78, el 21% por la Ruta 68 y el 20% por la Ruta 5 Norte.

Las cifras de los controles de Carabineros

Según reveló la policía uniformada, hasta esta mañana realizó 29.667 controles y fiscalizaciones en terreno, los que contemplan 8.165 exámenes, de los cuales 8.094 correspondieron a alcotest y los otros 71 a narcotest.

Precisó que en estos días detuvo a 86 personas, de las cuales 44 corresponden a conducción en estado de ebridad, 15 por conducción bajo la influencia del alcohol, 22 por conducción bajo efectos de las drogas y cinco por conducción temeraria.

También cursó 938 infracciones, de las cuales 600 están asociadas a velocidad, 301 al no uso del cinturón de seguridad y 37 por el sistema de retención infantil.

Informó además que en los primeros días del fin de semana largo se registraron 117 accidentes de tránsito, los que han dejado 74 personas lesionadas y un total de seis fallecidos.