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Los detalles del plan de contingencia del MOP por el masivo retorno de vehículos a Santiago este lunes

Según las estimaciones de Carabineros, más de 260 mil vehículos abandonaron la Región Metropolitana desde el pasado viernes.

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Juan Pablo Ernst
AGENCIA UNO/ARCHIVO.

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) puso en marcha el plan de contingencia para hacer frente al masivo regreso de vehículos a Santiago este lunes, tras el fin de semana largo.

De acuerdo con las estimaciones de Carabineros, más de 260 mil vehículos abandonaron la Región Metropolitana desde el pasado viernes a través de las rutas 5 Sur, 5 Norte, 68 y 78.

Desde el MOP se precisó que las medidas que se adoptaron tienen como propósito facilitar desplazamientos y disminuir la congestión vehicular en las carreteras.

Plan de contingencia del MOP

El plan de contingencia anunciado por el MOP incorpora medidas como la incorporación de tarifas especiales destinadas a vehículos livianos, además de restricciones para los vehículos de carga.

En concreto, el denominado “peaje a luca” se implementará con dirección a Santiago en los peajes Zapata y Lo Prado en la Ruta 68, entre las 07:00 y las 12:00 horas del lunes.

La misma medida regirá también en ambos sentidos en el peaje Las Vegas de la Ruta 5 Norte, así como en el peaje Nueva Angostura de la Ruta 5 Sur.

En cuanto a los vehículos de carga, no podrán circular en la Ruta 68 con dirección a Santiago entre los enlaces Algarrobo y Américo Vespucio, desde las 12:00 y hasta las 19:00 horas del lunes.

Además, el plan de contingencia del MOP incluye rebajas del 50% en las tarifas de peajes para camiones de dos o más ejes durante la madrugada, entre las 00:00 y las 07:00 horas.

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