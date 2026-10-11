Por nuevo sistema frontal: las diez comunas de la RM en que se mantiene la alerta roja ante peligro de remoción en masa

“La mayor preocupación es que podrían verificarse precipitaciones normales a moderadas en corto periodo de tiempo”, indicó el subsecretario del Interior, Máximo Pavez.

AGENCIA UNO/ARCHIVO.

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) confirmó que mantiene la alerta roja en diez comunas de la Región Metropolitana ante la llegada de un nuevo sistema frontal a la zona centro sur del país.

De acuerdo con lo informado por el organismo, la decisión se adoptó a raíz del peligro de que ocurran otros episodios de remoción en masa, como el ocurrido el pasado jueves en Las Condes.

Además, Senapred ratificó que, debido a las precipitaciones previstas entre este domingo 11 y el próximo martes 12 de octubre, se decidió mantener la alerta amarilla en toda la Región Metropolitana.

Al referirse al tema, el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, planteó que “la mayor preocupación es que, de acuerdo con el pronóstico, podrían verificarse precipitaciones normales a moderadas, pero en corto periodo de tiempo“.

Aquello “podría generar eventos de naturaleza similar a la que vivimos el día 8 de octubre en la Región Metropolitana, específicamente en la comuna de Las Condes“, complementó.

Las comunas con alerta roja en la RM

Por su parte, la directora nacional de Senapred, Alicia Cebrián, precisó que la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) mantiene el pronóstico de precipitaciones, probables tormentas eléctricas y ráfagas de viento entre esta jornada y el martes.

Respecto de la alerta roja, detalló que se mantiene en las comunas de Colina, Lo Barnechea, Las Condes, Vitacura, Peñalolén, La Reina, La Florida, San José de Maipo, Puente Alto y Pirque.

Dos de los factores que aumentan la inquietud de las autoridades se refieren a la saturación de los suelos tras las últimas precipitaciones ante la posibilidad de que llueva mucho en un tiempo reducido, y el eventual derretimiento de la nieve acumulada, que podría sumarse al volumen de agua.