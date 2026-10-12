La hora límite que puso el delegado presidencial para evacuar las viviendas afectadas por el aluvión en Las Condes

“Sernageomin elevó la alerta de la posibilidad de remoción en masa y ahora es de una alta probabilidad”, indicó Germán Codina.

AGENCIA UNO/ARCHIVO.

El delegado presidencial de la Región Metropolitana, Germán Codina, llamó este lunes a los voluntarios que trabajan en la zona afectada por el aluvión en Las Condes a hacerlo solo hasta el mediodía, a la vez que puso una hora límite para que los propietarios evacúen las viviendas.

“Aquí hay información que es sumamente relevante también, que dice relación con los horarios de trabajo. Somos muy claros en señalar a todos los voluntarios que hoy solo se puede trabajar hasta el mediodía“, manifestó Codina.

A la vez, pidió a los residentes que evacúen las viviendas afectadas, tras el nuevo informe del Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin), que alertó de las “altas” posibilidades de que se produzca un nuevo evento de remoción de masa esta tarde.

Sernageomin elevó alerta de nuevo aluvión en Las Condes

“Sabemos que viene un sistema frontal de condiciones similares al que tuvimos la semana pasada, además que Sernageomin durante la mañana de hoy elevó la alerta de la posibilidad de remoción en masa, que antes era moderada y ahora es de una alta probabilidad“, indicó.

“Eso significa que no podemos descartar la posibilidad de que frente a las precipitaciones tengamos un evento de similares características al que ya hemos visto, por tanto, tenemos que ser extremadamente precavidos”, complementó, según informó Emol.

Enfatizó que, con el propósito de proteger las vidas de las personas, instruyó “una evacuación de todas las viviendas que sufrieron pérdida total” en el aluvión que afectó a Las Condes el pasado jueves.

En esa línea, precisó que el abandono de las residencias se debe concretar “desde las 13:00 horas en adelante, como una manera de resguardar que a la hora punta que meteorología establece que puede existir el mayor caudal de precipitaciones, que es desde las 15 horas en adelante, esas casas estén totalmente desocupadas”, explicó.

También solicitó que “no tengamos vehículos estacionados en la calle, y que eso impida que las personas puedan hacer abandono del lugar en caso de que fuera estrictamente necesario”.