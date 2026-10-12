Las aristas que investiga la Fiscalía tras el alud que mató a dos trabajadores en mina El Teniente

El Presidente José Antonio Kast dijo que lo ocurrido es “otra tragedia que enluta al país” y recalcó que “ha sido un invierno duro para Chile”.

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El Presidente José Antonio Kast lamentó la muerte de dos trabajadores tras el alud de nieve ocurrido en la División El Teniente de Codelco, mientras que la Fiscalía de Rancagua dio a conocer cuáles son las aristas que está investigando en torno al hecho.

De acuerdo con lo informado por la empresa, el accidente ocurrió alrededor de las 13:00 horas del domingo, cuando las víctimas se encontraban realizando labores de despeje en el sector Rajo Sur.

A través de sus cuentas en las redes sociales, el mandatario expresó que lo ocurrido es “otra tragedia que enluta al país“.

“Lamento el fallecimiento de dos trabajadores contratistas, producto de un alud en el sector Rajo Sur de la mina El Teniente de Codelco“, añadió el jefe de Estado.

En la parte final de su mensaje, Kast apuntó que “ha sido un invierno duro para Chile“, tras lo cual envió “un abrazo a la familia de los trabajadores y a sus compañeros“.

Las aristas que investiga la Fiscalía tras el alud en El Teniente

Según manifestó el fiscal adjunto de la Fiscalía de Rancagua, José Villacura, se están indagando diversas aristas en relación con la muerte de dos trabajadores debido al alud de nieve en la División El Teniente.

Recalcó que el propósito de las indagatorias busca establecer tanto las circunstancias en que se produjo el deceso de las víctimas, como las eventuales responsabilidades.

En esa línea, el persecutor precisó que entre las preguntas que se busca responder están: “¿En qué contexto ocurre este accidente? , ¿en qué contexto estaban trabajando? y ¿en qué condiciones ellos estaban efectuando labores?“

“Esas son las tres principales que hay que abordar. Están en trámite, son de largo plazo, pero ya se inician”, recalcó el fiscal Villacura.