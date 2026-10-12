Tras el aluvión en Las Condes: Pavez confirma que se evalúa adquirir radares meteorológicos

Dijo que la ventaja de contar con esos elementos es “la precisión de especificar si hay algún cambio que advierta una especial intensidad en el fenómeno”.

AGENCIA UNO/ARCHIVO.

El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, aseguró este lunes que, luego del aluvión ocurrido el pasado jueves en la comuna de Las Condes, el Ejecutivo evalúa retomar los proyectos para la adquisición de radares meteorológicos.

Respecto de la emergencia vivida en el sector oriente de la capital, la autoridad manifestó que las capacidades que tiene Chile “para monitorear todos los sistemas frontales del fenómeno de El Niño han estado completamente a la altura“.

“Toda la red de Senapred y de la Dirección Meteorológica de Chile, en términos de pronósticos, han cumplido tal cual como se han estado monitoreando“, complementó Pavez.

Pavez, el aluvión en Las Condes y los radares meteorológicos

Durante la entrevista que le concedió a radio Cooperativa, Máximo Pavez se refirió a la ventaja que representaría contar con un radar meteorológico, dada la experiencia vivida con el aluvión en Las Condes.

Según sostuvo, se trata de “la precisión de especificar si, en el contexto de un sistema frontal, hay algún cambio que advierta una especial intensidad en el fenómeno“.

“Muchas veces los sistemas frontales, por condiciones determinadas, van mutando en el minuto. ¿Qué pasó la semana pasada, por ejemplo, en Las Condes? La nube no avanzó, se quedó detenida y por eso cayó mucha agua en poco tiempo. Ante esto, el radar meteorológico permite llegar hasta ese nivel de detalle (de advertir ese cambio)“, enfatizó el subsecretario.

Luego ratificó que “pusimos sobre la mesa la posibilidad de ir avanzando con algunos proyectos que estaban en carpeta desde hace varios gobiernos atrás, que era la adquisición de los radares meteorológicos. Es una inversión grande, porque significa tener varios“, puntualizó.