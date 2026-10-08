Arrau destacó que la aprobación de las Reglas de Uso de la Fuerza otorgará “más certezas”

“Deberíamos ver que los funcionarios actúan con mayor seguridad, pero no un cambio de técnicas o armamentos muy relevantes”, planteó el ministro de Seguridad.

AGENCIA UNO.

El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, destacó que la aprobación en el Senado de las Reglas de Uso de la Fuerza (RUF) otorgará “más certezas” al trabajo de Carabineros, la Policía de Investigaciones (PDI) y, en aquellos casos que contempla la normativa, las Fuerzas Armadas.

El secretario de Estado abordó el tema este jueves durante la visita que realizó a la 30° Comisaría de Radiopatrullas, en la comuna de Independencia, donde recalcó que las técnicas empleadas por las policías uniformada y civil “son exactamente las mismas”.

“Deberíamos ver que los funcionarios actúan con mayor seguridad, pero no es que vayamos a ver un cambio de técnicas o armamentos muy relevantes, sino que va a estar en la actitud, en la certeza que le entregamos a los funcionarios al momento en el que, como ciudadanía, los mandamos a cumplir el deber de imponer el orden público”, explicó.

“El arma potencialmente letal requiere la racionalidad, la legalidad y que se cumplan hipótesis de cuándo resultan insuficientes los pasos previos para la protección de la integridad propia, la infraestructura crítica y una serie de hipótesis“, complementó.

Arrau y las certezas de las Reglas de Uso de la Fuerza

Tras la aprobación de las Reglas de Uso de la Fuerza, Arrau enfatizó que “la diferencia es que el carabinero y la ciudadanía van a tener más certezas“.

“Eso influye en cómo el carabinero se enfrenta, por supuesto, va a tener más certezas de cuándo tengo que usar, qué tipo de herramientas y qué respaldo jurídico tengo“, añadió.

Ahondó en el tema y recalcó que “es un cambio de actitud, de cómo se para el funcionario y para evitar casos que hemos visto, muy complejos, de procesamientos de funcionarios en el cumplimiento de su deber”.

En tanto, el jefe de Zona metropolitano de Carabineros, general inspector Manuel Cifuentes, apuntó que la RUF “viene a darle un rango legal a aspectos que teníamos regulados muchas veces en circulares internas, eso no tenía un rango legal a la hora de dar cuenta de nuestras actuaciones ante el Ministerio Público”.

“Lo vemos como un avance muy significativo para dejar claro cuáles son las hipótesis y bajo qué premisas tienen que actuar los carabineros ante el posible empleo de armas potencialmente letales“, agregó.