14 muertos y 275 lesionados dejan los accidentes de tránsito durante el fin de semana largo

La cifra de fallecidos representa una disminución del 20% respecto de igual fecha del año pasado, precisó el reporte de Carabineros.

AGENCIA UNO/ARCHIVO.

En un 20% se redujo el número de víctimas fatales con respecto al mismo periodo en 2025, pese a lo cual los accidentes de tránsito este fin de semana largo dejaron un saldo de 14 muertos y 275 lesionados, según informó Carabineros.

De acuerdo con lo reportado por el teniente coronel Carlos Cortés, de la Prefectura de Tránsito y Carreteras, en los tres días se concretó la detención de 200 personas en las distintas carreteras y autopistas del país.

“Hemos tenido fallecidos en la Región del Maule, en la Región de la Araucanía, en la Región de Valparaíso, también en Atacama, es por esto que la cifra de catorce fallecidos viene a engrosar la que ya tenemos de 1.100 personas fallecidas en lo que va de del 2026, lo cual es lamentable”, añadió el teniente coronel de la policía uniformada.

Dijo que, si bien “en igual periodo comparativo, tenemos menos víctimas fatales, esto bajo ninguna circunstancia nos alienta, sino que, muy por el contrario, nos llama a redoblar la prevención y la fiscalización con la finalidad de seguir disminuyendo esta cifra”, recalcó.

Detenidos en los controles durante el fin de semana largo

El funcionario policial informó también que más de 390 mil vehículos salieron de la Región Metropolitana durante el fin de semana largo, período en el que se efectuaron sobre de 66.500 controles vehiculares.

“En estos controles preventivos se realizaron más de 17.500 controles asociados” a la conducción bajo el efecto de las drogas y el alcohol, “los cuales nos trajeron como saldo un total de 202 detenidos“, precisó.

Detalló que se detuvo a 118 personas por conducir en estado de ebriedad, otras 46 por conducir bajo la influencia del alcohol, 38 más por el consumo de drogas y 12 por conducción temeraria.