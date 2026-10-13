La Dirección del Trabajo inició una fiscalización y ordenó mantener paralizadas las faenas hasta garantizar condiciones de seguridad.

Un trabajador de 66 años murió este martes tras sufrir un accidente en una planta de procesamiento de minerales Nueva California, ubicada en el sector de Aucó, en la comuna de Illapel, Región de Coquimbo.

Tras lo ocurrido, la Dirección del Trabajo (DT) inició una fiscalización para determinar si existieron incumplimientos por parte del empleador y ordenó mantener la suspensión total de las labores hasta que se acrediten las condiciones de seguridad necesarias.

Con este fallecimiento, ya son 12 los trabajadores muertos en faenas mineras durante 2026, según cifras de Sernageomin.

Muere trabajador de 66 años tras caer a máquina en faena minera de Illapel

El accidente ocurrió cerca de las 9:30 horas en la planta Nueva California, ubicada en el sector de Aucó. De acuerdo con los antecedentes preliminares entregados por Carabineros, la víctima, identificada con las iniciales R.A.B.Á., habría perdido el equilibrio y caído al interior de una máquina chancadora de material, falleciendo en el lugar.

Tras la emergencia, concurrieron al recinto efectivos de Carabineros, Bomberos y personal del Servicio de Atención Médica de Urgencia (SAMU), quienes participaron en el procedimiento para recuperar el cuerpo.

Debido a lo anterior, la Dirección del Trabajo instruyó mantener la suspensión total hasta que se demuestre que existen las condiciones de seguridad necesarias para resguardar la vida y salud de los trabajadores.

Desde el organismo también señalaron que trabajan en un plan especial de fiscalización y prevención para la minería, orientado a reforzar el cumplimiento de las normas laborales y las medidas de seguridad en el sector.

En ese contexto, el director nacional, David Oddó, sostuvo reuniones con sindicatos mineros del norte del país para revisar los procedimientos inspectivos y recopilar antecedentes directamente en terreno. Además, la institución expresó sus condolencias a la familia y compañeros del trabajador fallecido.