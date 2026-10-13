Caso Factop: la estrategia que explicaría el cambio en las defensas de los hermanos Sauer

En el caso de Ariel Sauer, decidió que la asumiera el exfiscal Cristián Muñoz, mientras que su hermano Daniel optó por la Defensoría Penal Pública.

AGENCIA UNO/ARCHIVO.

Los hermanos Ariel y Daniel Sauer decidieron cambiar a sus abogados defensores poco antes de una audiencia clave para el juicio oral de la arista Factop del caso Audio.

De acuerdo con lo reportado, Ariel Sauer decidió que el exfiscal Cristián Muñoz, con quien compartió en Capitán Yáber, se hiciera cargo de su defensa en reemplazo de su anterior equipo jurídico.

En el caso de Daniel Sauer, optó porque su defensa en el caso Factop la asumiera un profesional de la Defensoría Penal Pública.

La estrategia tras el cambio de las defensas en el caso Factop

Para este martes 20 de octubre estaba fijada la audiencia de preparación del juicio oral contra los seis acusados, pero los cambios en las defensas de los hermanos Sauer podrían cambiar la fecha.

Aquello, debido a que desde los nuevos defensores de los imputados se indicó que deben revisar un enorme volumen de antecedentes para preparar sus defensas.

En esa línea, se recordó que la extensión de la investigación del caso Factop se prolongó por más de tres años e incluye miles de pruebas por parte de la Fiscalía.

“La jurisprudencia ha establecido que el procedimiento de cambio de defensor constituye fuerza mayor, lo que permite justificar la postergación de la audiencia de preparación de juicio oral en caso de que esto sea solicitado“, le explicó a T13 Cristóbal Contardi, académico de la Universidad Central.

“Si se busca por esta vía demorar los juicios, se puede lograr y ahí el Juzgado de Garantía y, en su caso, el Tribunal Oral, tienen la responsabilidad de evitar las malas prácticas en la materia”, añadió.