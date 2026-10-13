Cuáles son los días feriados que quedan en el año y cuántos conllevarán un fin de semana largo

El festivo de este lunes no será el único que se registre durante octubre, ya que antes de que termine el mes se sumará un segundo.

AGENCIA UNO/ARCHIVO.

Tras el fin de semana largo por el feriado del Encuentro de Dos Mundos, este martes regresó la normalidad en todas las ciudades del país, con el regreso de los alumnos al colegio y de sus padres a sus respectivos trabajos.

Sin embargo, todavía quedan algunos días festivos en lo que queda del año y, en el caso de uno de ellos, también conllevará un fin de semana largo.

De hecho, el feriado de este lunes no será el único que se registre durante octubre, ya que antes de que termine el mes se sumará un segundo.

Los feriados que quedan en el año

El siguiente feriado en el país corresponde al próximo sábado 31 de octubre, cuando se conmemorará el Día de las Iglesias Evangélicas y Protestantes, una fecha que coincide con la celebración de Halloween.

A continuación, el domingo 1 de noviembre, se celebra el Día de Todos los Santos, fecha en la que muchas familias acuden a los cementerios a visitar a sus familiares fallecidos.

Posteriormente, en diciembre, el martes 8 de ese mes es feriado con motivo del Día de la Inmaculada Concepción, fecha en la que se realizan procesiones en honor al Virgen.

El último fin de semana largo del año llegará de la mano de la Navidad, ya que el viernes 25 cae en día viernes, y se trata del único de los feriados que tiene el carácter de irrenunciable.