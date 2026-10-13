Secciones
Suscripción Revista D Papel Digital Viernes D Mujeres D Newsletters
País

Cuáles son los días feriados que quedan en el año y cuántos conllevarán un fin de semana largo

El festivo de este lunes no será el único que se registre durante octubre, ya que antes de que termine el mes se sumará un segundo.

Foto del editor Juan Pablo Ernst
Juan Pablo Ernst
AGENCIA UNO/ARCHIVO.

Tras el fin de semana largo por el feriado del Encuentro de Dos Mundos, este martes regresó la normalidad en todas las ciudades del país, con el regreso de los alumnos al colegio y de sus padres a sus respectivos trabajos.

Sin embargo, todavía quedan algunos días festivos en lo que queda del año y, en el caso de uno de ellos, también conllevará un fin de semana largo.

De hecho, el feriado de este lunes no será el único que se registre durante octubre, ya que antes de que termine el mes se sumará un segundo.

Los feriados que quedan en el año

El siguiente feriado en el país corresponde al próximo sábado 31 de octubre, cuando se conmemorará el Día de las Iglesias Evangélicas y Protestantes, una fecha que coincide con la celebración de Halloween.

A continuación, el domingo 1 de noviembre, se celebra el Día de Todos los Santos, fecha en la que muchas familias acuden a los cementerios a visitar a sus familiares fallecidos.

Posteriormente, en diciembre, el martes 8 de ese mes es feriado con motivo del Día de la Inmaculada Concepción, fecha en la que se realizan procesiones en honor al Virgen.

El último fin de semana largo del año llegará de la mano de la Navidad, ya que el viernes 25 cae en día viernes, y se trata del único de los feriados que tiene el carácter de irrenunciable.

Notas relacionadas

Entel pone la infraestructura digital en el centro de la conversación sobre el futuro económico de Chile
Presentado por

Entel pone la infraestructura digital en el centro de la conversación sobre el futuro económico de Chile

En la XIV versión del encuentro, la compañía participó en diferentes instancias dónde abordó innovación, relación con proveedores y pymes, y los desafíos a futuro que conlleva el aumento sostenido del tráfico de datos y la importancia de anticipar las inversiones y modernizar la normativa para que el país no pierda su liderazgo regional.

María José Crespo