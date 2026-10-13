De Grange y rebaja del TAG: “las autopistas no ganan plata” con prórroga de concesiones

El secretario de Estado comparó el acuerdo con la renegociación de un crédito bancario, ya que se extienden las cuotas a un menor valor, y “al banco le da lo mismo”.

AGENCIA UNO

Louis de Grange, ministro de Transportes, defendió el acuerdo que el alcanzó el Gobierno con Autopista Central para rebajar el cobro del TAG, que incluye prorrogar la concesión por 20 meses, descartando que “sea negocio” para las empresas.

En esta línea, el secretario de Estado comparó el acuerdo con la renegociación de un crédito bancario, ya que se extienden las cuotas a un menor valor, y “al banco le da lo mismo”.

En entrevista con radio Biobío, De Grange aseveró que “acá no hay un negocio para las concesionarias ni para el Estado… la concesionaria no está ganando plata, va a cobrar menos durante más tiempo”.

Sin embargo, al titular de Transportes se le hizo ver que las autopistas urbanas han ganado 3,2 billones sobre lo invertido, ante lo cual aseguró que las utilidades no dependen del acuerdo para rebajar el TAG.

Luego, en declaraciones a T13, Louis de Grange detalló que “hay una inversión realizada por privados hace varias décadas atrás y esta inversión se tiene que financiar de alguna forma y se financia con el pago del TAG o del peaje. Las autopistas te generan esa reducción de tiempo de viaje a cambio de un pago, pero el valor del peaje ha crecido más que el valor del ingreso per cápita entonces se ha generado una brecha que ha empezado a aumentar”.

“La concesionaria me va a decir oye pero esto no es lo que firmamos y tiene toda la razón, no es lo que firmamos, entonces te vamos a pagar un poco menos ahora, un 25% tampoco es significativo a veces, pero vas a poder operar por un mayor tiempo para recuperar. Este no es un negocio ni para la autopista ni para el Estado, el principal beneficiario es el usuario”, argumentó.