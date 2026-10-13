La millonaria indemnización que recibirá la familia de Sergio Mardoff tras negligencias del Estado

El joven desapareció en 2005 y sus restos permanecieron durante tres años sin ser identificados en el Servicio Médico Legal, hasta que su familia los encontró en 2018.

La Corte de Apelaciones de Concepción ratificó una indemnización de $300 millones que el Estado deberá pagar a los familiares de Sergio Mardoff, joven que desapareció en 2005 y cuyos restos permanecieron durante tres años sin ser identificados en el Servicio Médico Legal (SML).

La resolución confirmó la responsabilidad estatal por las negligencias registradas durante la investigación y el manejo del caso.

La millonaria indemnización que recibirá la familia de Sergio Mardoff

El fallo respalda la sentencia dictada por el Segundo Juzgado Civil de Concepción, que estableció una falta de servicio por parte del SML y del Ministerio Público, además del daño moral provocado a los padres y hermanas del joven.

Los restos de Mardoff fueron encontrados en 2015, pero su identidad solo pudo establecerse en 2018, luego de que su propia familia los encontrara en dependencias del instituto forense. La situación motivó cuestionamientos por las fallas que impidieron reconocerlo y entregar respuestas oportunas a sus seres queridos.

Tras conocerse la decisión judicial, Leonel Castro, abogado de la familia, valoró la resolución y sostuvo a Radio Bío Bío que en este caso “hubo falta de servicio, tanto del Ministerio Público como del Servicio Médico Legal. Y hubo también daño moral causado por esta situación”.

En tanto, Sergio Mardoff padre manifestó su conformidad con el fallo, aunque recalcó que el dinero no compensa el sufrimiento vivido por la familia.

“La verdad es que nosotros estamos conformes, pero eso no repara en nada todo el daño que se nos ha causado a nuestra familia. Lo único que creemos nosotros como familia es que esto no se vuelva a repetir, porque es muy doloroso para la familia”, expresó al citado medio.

Pese a la confirmación de la indemnización, el proceso judicial podría continuar, ya que el abogado advirtió que el Consejo de Defensa del Estado tiene la posibilidad de recurrir a la Corte Suprema para intentar revertir la decisión.