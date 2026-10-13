Ministro Rau cuestiona propuesta de retiro de fondos previsionales para cesantes

“La historia nos ha enseñado que los retiros previsionales no fueron una buena política”, aseveró, señalando que están abierto a acoger otras iniciativas.

El ministro del Trabajo, Tomás Rau, rechazó la posibilidad de impulsar un nuevo retiro de fondos previsionales, una alternativa que estaría evaluando el Partido de la Gente (PDG). La propuesta buscaría permitir que las personas que lleven seis meses o más desempleadas puedan acceder a sus ahorros.

Durante la inauguración de la Semana de la Pyme, en la estación La Moneda, el secretario de Estado defendió la disposición del Gobierno a estudiar distintas iniciativas, aunque advirtió sobre los efectos de los retiros anteriores.

“Nosotros somos dialogantes, acogemos las buenas propuestas”, afirmó Rau. Sin embargo, sostuvo que la experiencia de los retiros previos deja un balance negativo. “La historia nos ha enseñado que los retiros previsionales no fueron una buena política. No solo generaron mucha inflación, (también) desfondaron los fondos de pensiones”, señaló.

El ministro planteó que el debate debe centrarse en medidas que contribuyan directamente a recuperar el empleo. “Creo que hay que tener una discusión sobre las políticas que efectivamente tienen un efecto en la generación de empleo”, indicó.

Respecto de la posibilidad de ampliar el gasto público para enfrentar la situación laboral, Rau aludió al escenario fiscal que, según afirmó, recibió la actual administración. El ministro cifró el déficit estructural en un 3,7% del Producto Interno Bruto (PIB), equivalente a unos US$13.000 millones.

Pese a esas restricciones, dejó abierta la opción de aumentar los recursos destinados a enfrentar la emergencia. “Estamos haciendo lo que podemos con los recursos que tenemos, pero el Gobierno obviamente se allana, en la medida que cambien las condiciones o las evaluaciones que vamos haciendo, a poner más recursos”, agregó.

Como parte de la respuesta del Ejecutivo, Rau destacó los recursos asignados a dos programas de apoyo al empleo. Según detalló, Modo Empleo comenzó con $25 mil millones en subsidios, mientras que Chile Despega incorporó otros $91 mil millones.

“Hemos tenido muchas postulaciones en ambos subsidios, sobre 100.000 postulaciones, y estamos trabajando para superar esta emergencia”, afirmó el titular del Trabajo.

El plan Chile Despega fue anunciado el 28 de septiembre por el Presidente José Antonio Kast, en un contexto marcado por una tasa de desempleo de 9,6% durante el trimestre junio-agosto. Según los antecedentes entregados, se trata del nivel más alto en más de cinco años. La iniciativa contempla movilizar $1,3 billones y generar más de 100 mil puestos de trabajo.