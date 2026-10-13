PC propone IFE para cesantes que “vaya directo y al hueso a la gente que está sufriendo más”

El presidente del Partido Comunista sostuvo que, ante este panorama, “hay que “tomar medidas donde el papel del Estado es clave”.

AGENCIA UNO

Lautaro Carmona, presidente del Partido Comunista (PC), propuso al Gobierno presentar un Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) para las personas cesantes, que ya superan el millón de afectadas en Chile.

En entrevista con radio Cooperativa, el timonel del PC indicó que “muy de acuerdo con la senadora (RN) Paulina Núñez en que hay que hacer algo ahora ya” para enfrentar la crisis del desempleo, ya que estamos ante “una situación de estancamiento económico muy fregada”.

Carmona explicó que “la emergencia, la situación dramática que vive casi un millón de personas sin empleo, repercute en la condición de vida de todas las familias a las cuales ellos pertenecen. Por consiguiente, no hay tiempo (que perder)”.

Ante esto, llamó a La Moneda a entregar “un IFE que vaya directo y al hueso a la gente que está sufriendo mucho más (en mayor medida) la consecuencia de esto”.

“Que cada uno de nosotros se pregunte cuál es la capacidad de resistencia que el ingreso familiar permite a una familia para sostenerse en una situación de adversidad… ¿Un mes, dos meses, tres meses?”, argumentó el líder del PC.

Para Lautaro Carmona, “la única alternativa es que se endeuden, pero para eso hay que ser sujeto de crédito, y la inmensa mayoría de quienes están en esta condición no son sujetos de crédito, por tanto la (solución de la) deuda es una ilusión”.

El presidente del Partido Comunista sostuvo que, ante este panorama, “hay que “tomar medidas donde el papel del Estado es clave”, y que además de “reactivar la inversión en obras públicas ahora y ya”, está el IFE; “un paquete de medidas totalmente probadas, factible de llevar adelante, pero que significa que el Estado tiene que erogar gastos”.

Frente a eventuales críticos a su propuesta de IFE para cesantes, Carmona apuntó que hay que verla como “una inversión en personas, en seres humanos”; recordando que “nos acercamos a fechas que son muy desafiantes desde el punto de vista del estado de ánimo: por ejemplo, fin de año”.