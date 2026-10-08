No guarde el paraguas: a qué hora volverá la lluvia a Santiago y dónde habrían tormentas eléctricas

Desde Meteored se apuntó que se espera que caigan hasta 15 milímetros de agua en algunos sectores de la capital.

AGENCIA UNO.

La lluvia regresará este jueves 8 de octubre a Santiago, a la vez que la inestabilidad atmosférica continuará presente en varias regiones del país, de acuerdo con los pronósticos de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC).

Según los reportes, durante esta jornada las precipitaciones serán algo más intensas que las registradas el martes, con una estimación de hasta 15 milímetros en algunos sectores de la capital.

De igual manera, se espera que la lluvia se presente entre las regiones del Biobío y Metropolitana, con mayor intensidad en esta última.

A qué hora volverá la lluvia a Santiago

El pronóstico entregado por Meteochile indica que la lluvia volverá a Santiago durante horas de la tarde y se mantendrá durante la noche.

Por su parte, la meteoróloga de Megatiempo, Lissette Aguilera, adelantó que el inicio de las precipitaciones en distintos sectores de la capital será alrededor de las 15:00 horas, debido a “un ascenso de aire cálido y húmedo”.

En tanto, Meteored estableció que habría un 90% de probabilidad de lluvia débil y tormenta entre las 14:00 y 20:00 horas. En particular, para Santiago se espera que caigan hasta 15 milímetros de agua.

La misma entidad ratificó que junto a las precipitaciones se registrarán tormentas eléctricas en toda la Región Metropolitana.

De forma paralela, la Dirección Meteorológica de Chile mantiene vigente su aviso por probables tormentas eléctricas en diversas regiones de la zona central, desde la de Coquimbo hasta la del Biobío, incluida la Metropolitana.