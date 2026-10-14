La lluvia no da tregua en Santiago: los días en que volverán las precipitaciones a la Región Metropolitana

Revisa el detalle del pronóstico del tiempo, donde se esperan nuevas precipitaciones y tormentas eléctricas en Santiago.

Tras la intensa lluvia, tormentas eléctricas y granizos que acudieron a la Región Metropolitana esta semana, en Santiago habrá una breve pausa respecto a precipitaciones.

Lo anterior, debido a que se espera que durante el fin de semana regrese la lluvia y se extienda hasta la próxima semana.

En qué días vuelve la lluvia en Santiago

De acuerdo al pronóstico del tiempo, las primeras precipitaciones podrían caer durante la tarde-noche del domingo 18 de octubre, a eso de las 18:00 horas, según adelantó el periodista especializado en meteorología de Mega, Alejandro Sepúlveda.

La inestabilidad seguiría durante el lunes 19 de octubre, donde se prevén chubascos. Para el martes 20 se proyecta una mayor probabilidad de lluvia más constante, la cual se podría extender hasta el miércoles 21 de octubre.

Ante de que vuelvan las precipitaciones a Santiago, las jornadas estarán marcadas por la nubosidad y temperaturas máximas cercanas a los 20 grados o superiores.

Para el jueves se pronostica nubosidad parcial en gran parte de la capital, mientras que el viernes podría comenzar con cielo cubierto. El sábado 17, en tanto, se espera una máxima cercana a los 23 °C.

Según el pronóstico de Meteored, así estará el tiempo durante los próximos en Santiago: