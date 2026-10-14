Las tres autopistas que podrían sumarse a la rebaja del TAG

El Gobierno está en negociaciones con otras carreteras urbanas para replicar el acuerdo alcanzado con la Autopista Central.

Esta semana comenzó con el anunció del Presidente José Antonio Kast sobre el acuerdo para aplicar una rebaja de hasta 25% en el precio del TAG en la Autopista Central.

En este marco, el Gobierno también dio a conocer que el biministro de Obras Públicas y Transportes, Louis de Grange, se encuentra negociando con otras empresas para replicar este modelo tarifario.

Las autopistas que podrían sumarse a la rebaja del TAG

En diálogo con DF, el secretario de Estado entregó detalles sobre las vías que se podrían sumar a estos descuentos en el TAG, señalando que las negociaciones están enfocadas principalmente en las arterias más antiguas de la capital, puesto que la antigüedad del contrato permite compensar la rebaja en la tarifa a través de la extensión del plazo de la concesión.

Bajo este criterio, son tres las autopistas con la que se negocian un acuerdo:

Costanera Norte

Américo Vespucio Sur

Américo Vespucio Norte

“Las que son más antiguas tienen más espacio, más colchón para generar esta sustitución entre plazo y peaje. Tienen más flujo, por lo tanto, son las más factibles de generar un nuevo equilibrio manteniendo las condiciones financieras del contrato”, explicó De Grange.

Caso contrario a lo que ocurre en carreteras más nuevas, como Américo Vespucio Oriente, donde el impacto en pesos de este tipo de sustitución “es casi inexistente y no mueve la aguja”. De acuerdo a las palabras de la autoridad, si las negociaciones llegan a buen puerto el Ejecutivo podría entregar nuevas noticias para los conductores durante el próximo año.

El acuerdo que se alcanzó en Autopista Central y que se busca replicar tiene que ver con la reducción gradual en el cobro del TAG para quienes mantengan su cuenta al día.

En concreto, se contemplan rebajas del 25% en los períodos de saturación y una baja generalizada en la tarifa base fuera de los horarios punta. Lo anterior, se aplicará a los usuarios que paguen sus cuentas dentro de los primeros 60 días desde la emisión de la boleta.

A cambio de ello, la concesionaria extenderá el plazo de su contrato de administración por unos 20 meses.