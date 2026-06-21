Tras revés judicial para ampliar Santiago 1: Gobierno revela a qué otra ciudad podría recurrir para materializar plan carcelario

Si es que la ampliación no puede materializarse en Santiago 1, el Gobierno recurriría a un “plan B” en otra ciudad.

Luego de que la disputa por la ampliación de Santiago 1 entre el Gobierno y el alcalde capitalino, Mario Desbordes, escalara a la Corte de Apelaciones, el subsecretario de Justicia, Luis Silva (Partido Republicano) dio luces de otro lugar que podría acoger esta expansión carcelaria.

En una entrevista concedida al programa Estado Nacional de TVN, la autoridad de Gobierno reconoció que “tenemos un plan B y sería Rancagua. Hay una cárcel concesionada en el bypass. Ahí hoy día hay un proyecto de ampliación que evidentemente en el tiempo estaba más adelante”.

A contrapelo de Desbordes, quien sostiene que la ampliación no es tal y que en realidad implica una nueva construcción, Silva ratificó que insistirán en que “esto es una ampliación y que obedece a una política no de Gobierno, porque esto viene de la administración anterior y probablemente se pueda retrotraer más lejos aún”.

La posible ampliación del Centro Penitenciario de Rancagua, no obstante, no fue tomada de buena manera por algunas autoridades. El diputado Fernando Zamora (PPD), representante del distrito 15 de la Región de O’Higgins aseveró que “lo mínimo que esperamos de un Gobierno serio, es que este tipo de decisiones no las comunique por la prensa, sino que las converse con las comunidades, con las autoridades que representan a esas comunidades. Creo que este es un error gravísimo tanto de forma y fondo”.