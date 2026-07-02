Desvinculan a abogado de la Fiscalía Centro Norte que habría dejado cocaína en un baño

El hallazgo de una bolsa con cocaína en uno de los baños motivó un operativo encabezado por el OS7 de Carabineros.

Un abogado de la Fiscalía Centro Norte fue desvinculado de su cargo luego de que se determinara que una bolsa con cocaína encontrada en dependencias del Ministerio Público le pertenecía.

Según reveló Biobío Chile, fue el 21 de enero pasado que, en momentos en que el personal realizaba el aseo de uno de los baños, se encontró una bolsa que parecía tener cocaína en su interior. A raíz de esta situación, el fiscal nacional, Ángel Valencia, dispuso que se iniciara un operativo para dar con el dueño de la droga.

El OS7 de Carabineros lideró un recorrido de perros detectores de drogas para buscar sustancias ilícitas. Este procedimiento provocó que la Asociación Nacional de Funcionarios del Ministerio Público (ANFUMIP) acusara que se cometió una vulneración de derechos fundamentales, lo que los llevó a presentar una tutela laboral contra el organismo. Con todo, tanto de la fiscalía como de parte del Ministerio de Seguridad han defendido el operativo.

En paralelo, el abogado en cuestión reconoció que la bolsa le pertenecía y fue suspendido de sus labores de forma temporal. También puso en marcha un sumario, en el que se estableció el vínculo del jurista con la sustancia ilícita. La baja del funcionario, a su vez, fue ejecutada los primeros días de marzo.