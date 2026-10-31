Presupuesto 2027: universidades estatales se declaran en alerta y activan gestiones para frenar recortes

El consorcio que reúne a las 18 instituciones anunció gestiones ante el Congreso y el Gobierno para evitar nuevas reducciones de recursos.

Las rectoras y rectores del Consorcio de Universidades del Estado de Chile (CUECH) advirtieron sobre el impacto que podrían tener los recortes contemplados en el Presupuesto 2027 para la educación superior pública.

Durante su sesión plenaria de octubre, realizada en la Universidad Alberto Hurtado, las universidades estatales alertaron que una nueva reducción podría comprometer la estabilidad financiera de sus 18 instituciones, que este año ya enfrentaron una merma superior a los $20 mil millones.

“Es sabido que el actual sistema de financiamiento estatal está agotado. Si al ajuste fiscal ya aplicado se suma un presupuesto restrictivo para 2027, se pone en riesgo la viabilidad financiera y la misión pública de las universidades del Estado”, afirmó la presidenta del CUECH y rectora de la UTEM, Marisol Durán Santis, quien además anunció que “como consorcio nos mantendremos en estado de alerta y con un trabajo conjunto desde Arica a Magallanes”.

La preocupación también apunta al financiamiento estructural del sistema. La rectora de la Universidad de Chile, Alejandra Mizala, planteó que “no solamente nos estamos centrando en el presupuesto de 2027 -que contiene un error de tipeo en el documento original-, sino también en cómo está estructurado el financiamiento de las universidades para mejorarlo de manera estructural”.

En tanto, el rector de la Universidad del Bío-Bío, Benito Umaña, sostuvo que las universidades no están solicitando mayores recursos, sino evitar nuevas disminuciones de fondos basales, que podrían afectar actividades de formación, investigación y vinculación con las comunidades.

El CUECH también cifró en 6,6% la disminución acumulada de los presupuestos de las universidades estatales, con una merma de cerca de 10 mil millones de pesos en zonas extremas.