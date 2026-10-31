Bachelet desplaza a Boric y lidera menciones positivas en medición de Datavoz

La encuesta también midió el apoyo a figuras de Gobierno. Mientras el Presidente Kast y el ministro Quiroz encabezan las menciones negativas, Iván Poduje tiene más menciones positivas que desfavorables.

Michelle Bachelet volvió a instalarse en el primer lugar de las figuras políticas con mayor cantidad de menciones positivas, desplazando al expresidente Gabriel Boric, quien anotó 13,9%. Así lo muestra la última edición del Monitor de Liderazgo Político de Datavoz. La exmandataria, además, casi triplicó las menciones positivas: pasó de 5,9% en septiembre a 17,3% en octubre.

El cambio se produce en un periodo de mayor exposición política de Bachelet. En septiembre anunció el fin de su candidatura a la secretaría general de Naciones Unidas y en un acto organizado por la oposición, afirmó que no se retiraría de la vida pública. El mes siguiente, no descartó una tercera candidatura presidencial, al responder “yo creo que sí”, cuando se le consultó si en materia presidencial “no hay segunda sin tercera”. Asimismo, a mediados de octubre se reunió con el expresidente Boric y los partidos de oposición.

“La cifra de octubre se entiende mejor al mirar la serie completa. Bachelet llevaba varios meses presente en las menciones, pero su exposición se intensificó cuando volvió a ocupar un lugar central en la contingencia nacional. El Monitor registra esa disponibilidad de su nombre en la conversación espontánea”, explicó la socia fundadora de Datavoz Paulina Valenzuela.

El avance de las menciones positivas no estuvo exento de críticas. Las referencias negativas a Bachelet también aumentaron, desde un 6,2% a un 10% en octubre. “Quienes la valoran destacan su experiencia y liderazgo; entre quienes la cuestionan aparecen con más fuerza ideas como el oportunismo político y la falsedad“, precisó Valenzuela.

La medición también dio cuenta de que el Presidente José Antonio Kast fue la figura que más obtuvo menciones negativas (39,6%), seguido por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz (21,4%)

“En el caso de Kast, las menciones negativas no solo son altas: también apuntan a críticas bien concretas. Aparecen la mentira y la falsedad, la falta de compromiso y la percepción de que falta capacidad para actuar y resolver. Pero el cuadro del Gobierno no es parejo. Iván Poduje destaca como una excepción: tiene más menciones positivas que negativas y alcanza el saldo neto más favorable entre las principales figuras analizadas. Eso muestra que la evaluación negativa no se extiende por igual a todas las autoridades”, comenta Jorge Fábrega, socio director de Tendencias Sociales de Datavoz.

Por otra parte, el alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, registró una caída en sus menciones positivas, al pasar de 13,4% a 5,6% en la última medición. Aún así, continúa concentrando el 45% de las menciones favorables entre autoridades locales y regionales.