Walmart denuncia fraude por $79 millones en compras de Lider.cl

La empresa aseguró que sus sistemas informáticos detectaron las operaciones fraudulentas y que se evitó la sustracción de $212 millones.

Desconocidos lograron obtener $79 millones a través de una operación fraudulenta en la plataforma Lider.cl. Así lo denunció Walmart, empresa dueña de los supermercados Líder, ante la justicia.

Según reportó Diario Financiero, la empresa dueña de cadena de supermercados presentó una querella criminal por los delitos de estafa y falsificación informática, ilícitos perpetrados entre mayo y julio de este año.

De acuerdo con lo expuesto en la querella, los responsables de la operación fraudulenta se sirvieron de una modalidad delictiva conocida como carding. Esta estrategia consiste en utilizar los datos de tarjetas de crédito o de débitos de de terceros, obtenidas a través de fraudes en línea o de bases en la dark web, para luego comprar productos de alto valor. En el caso de Lider.cl, los ciberdelincuentes adquirieron principalmente artículos electrónicos de alta gama.

Walmart, además, aseguró que sus sistemas de seguridad detectaron parte de las operaciones fraudulentas y por ende, pudieron evitar la sustracción de $212 millones.

La empresa explicó que su sistema antifraude Signifyd permitió detectar estas operaciones y bloquear otras 693 transacciones, con lo que evitó un perjuicio adicional estimado en $212 millones. “Ante estos hechos, presentamos una querella criminal y estamos colaborando con las autoridades para contribuir al esclarecimiento de lo ocurrido y la identificación de los responsables”, confirmó Walmart.