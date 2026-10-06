El paradero del testigo clave del caso Monsalve que era buscado por Interpol

Un garzón que atendió a Manuel Monsalve y la denunciante salió del país hace más de un año. En su relato ante la PDI, se detectaron contradicciones.

“Hemos comprobado que él ha salido del país y se encuentra inubicable”, dijo el lunes Víctor Providel, el abogado defensor de Manuel Monsalve, a la salida de una frustrada audiencia de preparación de juicio oral. Se refería a Macario Vargas, un garzón de nacionalidad peruana, considerado tanto por la Fiscalía como por la defensa como un testigo clave de los hechos que antecedieron la presunta violación y abuso sexual que se le imputa al exsubsecretario contra una subalterna.

Macario Vargas, según reveló Biobío el lunes, atendió la mesa del restaurant Ají Seco Místico en la que Monsalve y la funcionaria de la subsecretaría estuvieron la noche del domingo 22 de septiembre de 2024. “Me di cuenta que un garzón nos miraba mucho”, relató la denunciante ante la PDI sobre Vargas.

A ojos de la defensa de Monsalve, Macario Vargas “ha tenido contradicciones en sus declaraciones” ante la PDI. El mozo, en tanto, declaró que no recordaba a la pareja, pese a que ésta fue la última que se retiró del restaurant, la que más pagó y la que más tiempo pasó en el recinto. Asimismo, dijo haber dormido entre las 18.00 y 20.00 horas —periodo en que el entonces subsecretario y la funcionaria permanecieron en el local—, pero los registros de atenciones lo sitúan ejerciendo funciones a esa hora.

En marzo de 2025, Macario Vargas salió del país. La indagatoria había comenzado hace cinco meses y él tenía residencia definitiva en Chile hace 10 años. Desde entonces, pesa sobre él una alerta azul de la Interpol, para ubicarlo y obtener una nueva declaración suya en el caso, pero hasta la fecha no ha podido ser ubicado.

El supuesto paradero del mozo

“Macario viajó a Cajamarca por problemas de su mamá, que está mal, la está cuidando porque es el único hijo que la puede ver. Sus hermanos están en el extranjero y es el único a cargo, por eso dejó su trabajo acá”, despejó el administrador del Ají Seco Místico, José Avellaneda, en conversación con Las Últimas Noticias.

Avellaneda relató que hace un mes se comunicó con el garzón y que éste le transmitió que su madre, postrada por una enfermedad, “está delicada” de salud. También reveló que el dueño del restaurant le dio permiso para ausentarse hasta que su madre se recupere. “Él va a venir para Chile después”, precisó el administrador.

Por otra parte, transmitió que Vargas estaría dispuesto a declarar nuevamente ante las policía. “Si se lo piden, obvio. Tendría que dejar a alguien que vea a su mamita”, aseveró. Asimismo, reveló que ni la PDI ni la Fiscalía le ha consultado por el paradero del garzón.