A guardar los paraguas: calor intenso marcará las próximas jornadas en Santiago

Tras varios días de precipitaciones, la capital recupera su primavera y espera temperaturas sobre los 30°C.

Santiago dejará atrás las jornadas de inestabilidad atmosférica para dar paso a un escenario mucho más cálido. Luego de varios días de precipitaciones y caída de granizos, las temperaturas comenzarán a subir durante esta semana y podrían superar los 30 °C el próximo domingo.

Así lo anticipó el periodista especializado en meteorología de Mega, Alejandro Sepúlveda, quien advirtió que el aumento será progresivo. Incluso, algunas zonas de la capital podrían registrar máximas cercanas a los 32 °C.

Calor en Región Metropolitana: ¿Qué días subirán las temperaturas en Santiago?

El ascenso comenzará a notarse durante el jueves y viernes. Para ambas jornadas se esperan máximas cercanas a los 25 °C, valores habituales para noviembre.

El cambio será más evidente durante el fin de semana. Según el pronóstico, el sábado los termómetros marcarían entre 28 y 29 °C.

Sin embargo, el domingo concentraría las temperaturas más altas de esta seguidilla. Sepúlveda adelantó que ese día podría marcar un hito en lo que va de la primavera en Santiago.

“El domingo tendríamos la primera jornada de 30 grados”, señaló el especialista La máxima podría ser incluso mayor en algunos sectores de la capital, donde los termómetros alcanzarían los 32 °C.

“El domingo sería el día más cálido de esta seguidilla”, agregó Sepúlveda.

Respecto del lunes, el panorama todavía presenta cierta incertidumbre, ya que indicó que las condiciones podrían cambiar y que aún se esperan novedades sobre la evolución de las temperaturas.