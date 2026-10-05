Evaluador de Dipres y fin de Yo Elijo mi PC: “De todas formas, las familias igual hubiesen comprado uno”

“No basta solo con entregar un PC, debe haber una intervención intensiva que combine tecnología con nuevas formas de enseñanza con nuevas plataformas docentes, tutorías. Quizás es momento de pasar a eso”, cerró el economista.

AGENCIA UNO

Sebastián Gallegos, economista asesor de la Dirección de Presupuestos (Dipres) para el programa Yo Elijo mi PC en 2022, respaldó la decisión del Gobierno de José Antonio Kast de ponerle fin, en el marco de la Ley de Presupuesto 2027.

En el análisis se consignó que la entrega de estos equipos tecnológicos a estudiantes de séptimo básico no provoca efectos significativos en el rendimiento académico, asistencia o desarrollo de habilidades no cognitivas.

En entrevista con La Segunda, el académico de la Escuela de Negocios Universidad Adolfo Ibáñez aseveró que “es, al final, una transferencia de recursos del Estado a las familias”.

“Hay una dimensión que es qué habría pasado si no se le hubieran entregado los PC a las familias. Lo más probable es que, en ausencia del programa, igual hubiesen comprado PC. Quizás una fracción menor no (lo habría hecho). Es como quitar un beneficio social, pero de todas formas las familias hubiesen comprado un PC”, argumentó el economista.

El asesor de la Dipres planteó que “se está disminuyendo la inversión en ese grupo, pero se supone que lo que está haciendo el Gobierno es reasignar esos recursos a educación preescolar, donde la inversión tiene más alto retorno. Se supone que es un mejor uso alternativo de esos recursos”.

Sebastián Gallegos dejó en claro que “no sirve mucho darle un PC a un niño en términos de aprendizaje (…) El problema de estas políticas es que son populares, pero eso no significa que sea la mejor forma donde poner los recursos. Hay una parte de la literatura que dice que lo que sí funciona es integrar tecnología con formas de enseñanza. En vez entregar el PC por sí solo, generar una plataforma donde los profesores le enseñen a los niños, por ejemplo”.

“No basta solo con entregar un PC, debe haber una intervención intensiva que combine tecnología con nuevas formas de enseñanza con nuevas plataformas docentes, tutorías. Quizás es momento de pasar a eso”, cerró el economista.