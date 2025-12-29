Expertos señalaron que Santiago registrará más de siete horas consecutivas con temperaturas superiores a los 30 °C.

La Región Metropolitana (RM) enfrentará este lunes 29 de diciembre el inicio de una intensa ola de calor, con temperaturas que en algunos sectores de la capital podrían llegar hasta los 35 °C.

De acuerdo con los pronósticos meteorológicos, el fenómeno estará marcado por la presencia de una dorsal en altura y condiciones de estabilidad atmosférica, lo que favorecerá cielos despejados y un aumento significativo de las máximas, especialmente en sectores del valle y zonas urbanas de Santiago.

Este escenario de calor extremo podría generar efectos tanto en la salud de las personas como en el funcionamiento de la ciudad, elevando el riesgo de golpes de calor, deshidratación y posibles incendios forestales en áreas cercanas a la capital.

En ese contexto, el periodista especialista en meteorología de Mega, Alejandro Sepúlveda, reveló las temperaturas que se registrarían por hora en la capital durante la jornada de este 29°C, advirtiendo siete horas con más de 30°C.

Alerta por ola de calor en la RM: este será el momento más caluroso del día en la capital

Según reveló el experto, la temperatura mínima fue de 14,5°C, mientras que a las 08:30 horas ya se registraban 20°C en el centro de la capital.

“Nos mantendremos en 30°C, por lo menos, hasta las siete y media de la tarde. O sea, siete horas sobre los 30°C“, alertó.

“El peak de calor en la capital será a las 16:30, aproximadamente con sofocantes 35°C“, aseguró Sepúlveda.

De todos modos, enfatizó que lo más preocupante de este escenario no es el valor máximo que alcancen las temperaturas, sino la prolongada cantidad de horas en que los termómetros se mantendrán sobre los 30 °C.

“Eso es lo que puede generar dificultades, por ejemplo, en las personas con enfermedades crónicas o en las personas mayores”, indicó. “Ojo, las personas mayores van perdiendo la sensación de sed. Entonces, hay que preocuparse de eso”, añadió.

Junto a ello, Sepúlveda informó que para el martes 30 de diciembre se esperan extremas de 15°C y 36°C. “Habrá sectores de la Región Metropolitana que van a rondar 39°C. Huechún, por ejemplo, va a andar cerquita a los 40°C entre el martes y el miércoles”, afirmó el periodista experto en meteorología.

A la medianoche del miércoles, el calor seguirá presente, ubicándose entre los 23°C y 24°C. En tanto, se espera una mínima de 16°C este 31 de diciembre, y una máxima de 36°C.

El jueves las temperaturas comenzarán a descender, con mínimas de 15 °C y máximas de 33 °C, mientras que el viernes se espera un rango aún más moderado, con valores que oscilarán entre los 14 °C y 30 °C.

“La ola de calor en sí sería hasta el jueves, viernes, sábado y domingo cerca de 30°C, y el lunes nos pegaría un bajón a 27°C (el lunes), concluyó.