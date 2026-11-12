En el marco de la XXVI Semana Francesa, el encuentro reunirá a destacados referentes del mundo científico, empresarial y tecnológico de Chile y Francia.

¿Quién desarrolla las tecnologías que están transformando nuestras empresas, instituciones y sociedades? ¿Quién las controla y quién establece las reglas para su utilización? Estas serán algunas de las interrogantes que marcarán el Summit French Tech 2026, encuentro que se realizará el miércoles 18 de noviembre, bajo el lema El futuro es soberano.

La jornada propone abrir una conversación sobre uno de los grandes desafíos de nuestro tiempo: la soberanía tecnológica y la capacidad de los países, las empresas y las instituciones para desarrollar, utilizar y controlar las tecnologías que están redefiniendo el mundo.

El encuentro forma parte de la XXVI Semana Francesa, organizada por la Cámara Franco-Chilena de Comercio e Industria (CCI France Chili), que reúne en Santiago, entre el 12 y el 18 de noviembre, a empresas, instituciones y representantes de ambos países para fortalecer los vínculos económicos, empresariales y de innovación.

Uno de los momentos destacados del Summit será la participación del reconocido matemático, académico de la Universidad Adolfo Ibáñez y Premio Nacional de Ciencias Exactas, Eric Goles, quien presentará su más reciente libro, El segundo principio: autobiografía de ciencia y ficción, publicado por Editorial Tusquets. En esta obra, el científico recorre su trayectoria personal e intelectual, combinando ciencia, memoria y literatura.

En esta oportunidad, Goles también protagonizará una fluida conversación sobre los desafíos de la inteligencia artificial, sus avances, alcances y las interrogantes que plantea para el futuro de la humanidad, aportando una mirada científica y reflexiva a uno de los temas centrales de esta jornada.

El Summit contará además con la participación de destacados representantes del ecosistema tecnológico y empresarial, quienes compartirán experiencias y analizarán los desafíos que enfrenta Chile en materias de innovación, inteligencia artificial, computación cuántica y ciberseguridad.

Inteligencia Artificial en las empresas y el sector público

El primer bloque estará dedicado a la inteligencia artificial y sus aplicaciones en el mundo empresarial y público. Ophélie Maigne, de Amaris Consulting, abordará las decisiones estratégicas que enfrentan los directorios cuando sus organizaciones dependen de proveedores externos de inteligencia artificial.

Por su parte, Sergio Rademacher analizará las oportunidades que ofrecen los agentes de inteligencia artificial para las pequeñas y medianas empresas, sus aplicaciones y los costos asociados a su implementación.

El panel de inteligencia artificial aplicada permitirá conocer experiencias concretas. Matías Pérez, de Vambe, presentará un caso de inteligencia artificial conversacional en ventas a consumidores; Vita Saldías, de GobLab UAI, aportará la perspectiva del sector público y el uso de algoritmos; mientras que Cristián Buc, jefe de Investigación del Centro Nacional de Inteligencia Artificial (CENIA), y Charbel El Hachem, Chief information technology officer de Movistar, también serán parte de esta conversación.

Computación cuántica y seguridad del Estado

La computación cuántica y sus implicancias para la seguridad serán otros de los temas centrales del encuentro.

A las 11:25 horas, Javiera Canales, de coreDevX, presentará distintas aplicaciones de esta tecnología. Posteriormente, Guillermo Zedán, de SeQure Quantum, abordará sus implicancias para la ciberseguridad y los desafíos que enfrenta el Estado para proteger información que deberá mantenerse confidencial en los próximos años.

Al mediodía, representantes de la Agencia Nacional de Ciberseguridad (ANCI), Thales y EGS participarán en un panel sobre la protección de infraestructuras críticas, analizando las responsabilidades del Estado y de las organizaciones que operan servicios esenciales para el país.

Colaboración entre Europa y América Latina

La dimensión internacional de la innovación también tendrá un espacio destacado. A las 12:40 horas, Cindy Jean-Philippe, de Expertise France, presentará el EU-LAC Digital Accelerator, iniciativa que busca impulsar oportunidades de colaboración y desarrollo de proyectos digitales entre empresas de Europa y América Latina.

La jornada concluirá con las palabras de cierre de La French Tech Santiago y un vino de honor, instancia que permitirá a los asistentes intercambiar experiencias, establecer contactos y generar nuevas oportunidades de colaboración.