El inédito diseño que prepara Kast para contener crisis de seguridad y concretar su plan “Escudo Fronterizo”

Un comité de seguridad y un comisionado para la macrozona norte son parte de las innovaciones de Kast para la crisis de seguridad.

Con el nombramiento de subsecretarios y delegados presidenciales José Antonio Kast cerró su gabinete. Sin embargo, el presidente electo aún tiene anuncios por dar antes de asumir. Se trata del comité de seguridad que prepara y el comisionado de la macrozona norte que sería la autoridad encargada de coordinar la política migratoria de las tres regiones que componen la zona.

Fue el mismo Kast el que se encargó de dar luces de estos próximos anuncios en la ceremonia de presentación de su segunda línea política.

De hecho, el presidente electo adelantó que este lunes se realizará la primera sesión de un comité de seguridad que convocará a los ministros de Seguridad, Trinidad Steinert, Justicia, Fernando Rabat y de Defensa, Fernando Barros.

Se le sumará el ministro del Interior, Claudio Alvarado, jefe del gabinete ministerial

El diseño de Kast responde a la principal promesa de campaña: ser un gobierno de emergencia.

El comité de seguridad tendrá por objetivo coordinar las primeras acciones administrativas a desempeñar en zonas críticas como la macrozona norte, Santiago y La Araucanía.

En paralelo, funcionará el comisionado de la zona, responsabilidad que podría recaer sobre quien sea nombrado como subsecretario de Fuerzas Armadas. Esto, en consideración de que será el Ejército la institución encargada del despliegue en la frontera y el subsecretario el jefe político y encargado de llevar a cabo el plan comprometido en campaña “Escudo Fronterizo”.

“No descartamos la figura de un comisionado especial para la Macrozona Norte que esté encargado de supervigilar lo que es el Plan Escudo Fronterizo en conjunto con la ministra de Seguridad”, dijo Kast.

El nombre que suena es el del vicealmirante en retiro Rodrigo Álvarez Aguirre, también ex jefe del Estado Mayor Conjunto.

La experiencia de Álvarez, dicen en el sector, es lo que busca Kast para liderar la relación entre su gobierno y la institución castrense.