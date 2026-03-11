VIDEO – “Perdonen lo poco”: Gabriel Boric entregó sus últimas palabras desde La Moneda

Tomado del brazo de Paula Carrasco, el mandatario se mostró visiblemente emocionado y se despidió de manera personal de sus colaboradores.

A eso de las 8:15 de la mañana de este miércoles 11 de marzo, Gabriel Boric recibió los últimos honores por parte de la guardia de Palacio en La Moneda, marcando uno de los momentos finales de su mandato.

Tomado del brazo de Paula Carrasco, el mandatario se mostró visiblemente emocionado y se despidió de manera personal de sus colaboradores, saludando prácticamente a cada uno de quienes lo acompañaron durante su gobierno.

Previo a sus últimas declaraciones desde el Palacio de Gobierno, Boric se tomó unos minutos para saludar y abrazar a cada uno de los funcionarios formados en la fila.

“Perdonen lo poco”: Gabriel Boric entregó sus últimas palabras desde La Moneda

De la misma manera, se dirigió a la guardia de honor de La Moneda, a quienes les expresó su agradecimiento y les señaló que había sido un orgullo poder trabajar junto a ellos durante su mandato.

“Ha sido un orgullo gigante servir para ustedes. Lo he hecho con muchísimo orgullo y convicción. Todos los días de estos cuatro años me despertaba motivado pensando en cómo podíamos mejorar la vida de ustedes. Todo el cariño que me dieron en todo Chile fue increíble y las críticas ayudaron. Gracias por tanto y perdón por lo poco”, expresó el mandatario saliente.