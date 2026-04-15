Usach desmiente supuesto sueldo de $13 millones a Jeannette Jara por ser docente

La universidad precisó que la contratación de la ex candidata presidencial siguió los conductos regulares, como revisión de antecedentes académicos y visado de instancias colegiadas.

AGENCIA UNO

En las últimas horas se conoció que Jeannette Jara, ex candidata presidencial, se sumará como docente del Departamento de Gestión y Políticas Públicas de la Universidad de Santiago (Usach).

Tras el anuncio realizado por el propio centro de estudiantes del Departamento, que adelantó que la también otrora ministra del Trabajo impartirá clases en la carrera de Administración Pública, comenzó a surgir en redes sociales un rumor respecto al salario que recibiría Jara.

Es que una serie de cuentas vinculadas a grupos de ultraderecha dieron cuenta que la Usach le pagaría $13 millones mensuales a Jeannette Jara, intentando igualar la polémica generada por los $17 millones que recibía Marcela Cubillos en la Universidad San Sebastián.

Ante esto, la propia casa de estudios salió a aclarar esta fake news, dejando en claro que “es incorrecto y falaz hablar de cualquier cifra que hable de montos como los $13 millones mencionados”.

En declaraciones a FastCheck, la Usach demás precisó la remuneración de Jeannette Jara, detallando que será cercana a las $280 mil mensuales, de acuerdo a la escala única vigente, ya que solo impartirá el ramo de Introducción al Derecho.

En esta línea, la universidad precisó que la contratación de la ex candidata presidencial siguió los conductos regulares, como revisión de antecedentes académicos y visado de instancias colegiadas.