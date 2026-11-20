La gira por Asia, la más extensa del mandato Kast, deja acuerdos con Vietnam y China y su primera bilateral con Xi Jinping. Aunque el periplo no estuvo exento de controversias —la ofrenda floral a Ho Chi Minh resonó en territorio nacional— analistas leen como una buena señal que Kast no sea prisionero de cuestiones ideológicas y priorice los intereses comerciales de Chile.

Del Escudo de las Américas, en Miami, al mausoleo de Ho Chi Minh, en Hanói, el Presidente José Antonio Kast ha ido definiendo en ocho meses una política exterior que sus defensores llaman pragmática y que críticos, incluso de la derecha libertaria, leen como contradictoria.

La gira por Asia comenzó a modelarse precisamente con el gesto del Presidente que resonó en territorio nacional. Tras participar en el foro empresarial “Choose Chile”, Kast depositó una ofrenda floral en el mausoleo del líder comunista vietnamita, el mismo gesto por el que en 2017, siendo candidato, había reprochado a la entonces Presidenta Michelle Bachelet. En esa ocasión habló de 23 años de dictadura y, en una entrevista en TVN, llamó a Ho Chi Minh “asesino en serie”.

Consultado en Vietnam por el contraste entre sus declaraciones y el gesto que tuvo, Kast respondió: “Quien habló en ese momento era el candidato”.

El jefe de Estado explicó que hoy representa a una nación y que, como gobernante, “me debo a las relaciones de Estado”.

Kast deposita ofrenda floral en mausoleo de Ho Chi Minh

Por su parte, el canciller Francisco Pérez Mackenna descartó incomodidad en la delegación y sostuvo que el Presidente representa al país y las políticas de Estado, pese al revuelo. Y en la interna del Gobierno, el mensaje que se transmitió fue que la ofrenda es un acto protocolar y que no significa adhesión a la histórica figura vietnamita. Algo con lo que concuerda Rodrigo Arellano, vicedecano de la Facultad de Gobierno de la UDD.

Para el analista, hay que separar dos dimensiones: “La ofrenda floral no constituye necesariamente una adhesión ideológica ni reivindicación histórica de Ho Chi Minh, sino que es un gesto diplomático y protocolar hacia el país que se está visitando”.

A su juicio, “habría sido un error por parte del presidente de la República que transformara una visita oficial en un conflicto ideológico” y destaca que “el pragmatismo presidencial es una virtud”.

Eso sí, advierte que la diplomacia no puede convertirse en una excusa para desconocer las propias convicciones o relativizar el discurso que se sostuvo durante muchos años. “Kast pudo explicar con mayor claridad la diferencia entre su juicio histórico sobre Ho Chi Minh y el respeto a la institucionalidad de Vietnam”, dice.

Rodrigo Meléndez, subdirector ejecutivo del Instituto Res Publica, ve coherencia en el gesto en el sentido de que “no es contradictorio sostener que Ho Chi Minh fue un asesino en serie y, luego, entregar la ofrenda floral si es que así lo requieren los intereses del país”.

Según el investigador, “lo valioso es que sean capaces de ir más allá de su pensamiento político y que, en su lugar, prime el rol de Jefe de Estado. Y en esto, el Presidente Kast ha demostrado estar a la altura del cargo”.

El columnista y analista político internacional Sergio Muñoz Riveros coincidió en que la ofrenda era defendible: “Ho Chi Minh es el padre de la patria de Vietnam, y se justificaba la ofrenda chilena”. Eso sí, desliza una crítica a la visión histórica que Kast exhibió en el pasado: “La dolorosa historia de Vietnam no puede simplificarse en un par de frases propagandísticas”.

Priorizar los acuerdos comerciales, por sobre la afinidad política

La gira partió la noche del viernes 13 y en ocho meses, es la más extensa desde que Kast llegó a La Moneda. Los resultados, hasta el momento, han sido positivos para los objetivos fijados por La Moneda y Cancillería.

En Vietnam se firmó una declaración conjunta de asociación estratégica. En Shenzhen, Kast debutó en la cumbre APEC y se reunió con Xi Jinping durante cerca de 45 minutos; Chile y China firmaron una hoja de ruta económico-comercial y un memorándum sobre libre comercio y multilateralismo. Según el South China Morning Post, Kast le dijo a Xi que representa al Estado y no a una facción política, en medio de la tensión geopolítica entre Estados Unidos y China.

El itinerario termina en Japón, con visita prevista entre el 19 y el 21 de noviembre y una reunión con la primera ministra Sanae Takaichi.

Muñoz Riveros calificó la gira de logro: “Debe anotarse como un logro del gobierno la gira del presidente Kast a Vietnam, China y Japón”, argumentando que “es indispensable que Chile sostenga una política de Estado en el ámbito internacional, plenamente soberana, sin amarras de ningún tipo con una u otra potencia”.

Arellano destaca, en la misma línea, que Kast mantuviera una agenda exigente “con una delegación transversal de parlamentarios y representantes del mundo empresarial y municipal”.

El punto de partida en la agenda internacional, sin embargo, fue distinto. El 7 de marzo, cuatro días antes de asumir, Kast viajó a Miami para la cumbre del Escudo de las Américas, la iniciativa de seguridad hemisférica impulsada por Donald Trump.

Como presidente electo no firmó el documento de la coalición, pero sí tuvo un gesto con Trump: “Para nosotros fue algo muy bueno lo que pasó en Venezuela. Le di las gracias por esa situación”, reconoció Kast tras la cita.

Muñoz Riveros califica ese comienzo como “el peor modo imaginable” en el terreno internacional, pero estima que “Kast ha corregido el primer impulso”.

Como ejemplo, el analista recuerda la respuesta del Gobierno a la Coalición Americana contra los Cárteles, derivada del Escudo. Si bien Chile suscribió el acuerdo del Escudo de las Américas, se mantiene como observador en la iniciativa que implica coordinación militar.

La otra señal vino de Brasil. La noche del 25 de octubre, tras la reelección de Lula da Silva sobre Flávio Bolsonaro, Kast lo felicitó en X y por teléfono, y confirmó que asistirá a su asunción el 5 de enero de 2027, marcando distancia de otros líderes de la derecha como Javier Milei o Nayib Bukele. “Me pareció meritorio que Kast no dudara en felicitar al presidente Lula de Brasil en la misma noche de su reelección”, dice Muñoz Riveros, quien interpreta el episodio como “un empeño de comprensión del valor de las relaciones históricas con Brasil, por encima de cualquier diferencia ideológica o política”.

Qué imagen está construyendo Kast

En torno a la imagen que el Presidente está construyendo y las diferencias con Gabriel Boric, Arellano asegura que Kast busca cultivar “una figura de un presidente pragmático, con una orientación económica clara” y de “una creciente comprensión de la importancia estratégica de las relaciones internacionales”.

Meléndez acota que Kast ha mostrado “una postura mucho más tradicional” que Boric: apertura comercial, mayor neutralidad en conflictos internacionales y “una mayor apertura a Asia-Pacífico en general y no solo a una de sus naciones”.

Sobre el contraste con Boric, Arellano afirma que no diría que uno fue necesariamente más estadista que el otro: “Boric proyectaba a Chile desde sus convicciones y valores políticos, mientras Kast lo hace desde los intereses económicos y estratégicos del país sin abandonar por supuesto sus afinidades ideológicas.

“La comparación con Boric carece de utilidad”, dice Muñoz Riveros.

Eso sí, Arellano considera que ese perfil de Kast debe ratificarse evitando que “ las afinidades ideológicas terminen condicionando las decisiones del Estado”.

“Juzgaremos las condiciones de Kast como gobernante al final de su mandato, pero ya se puede constatar un cierto aprendizaje suyo respecto de las complejidades de la tarea de gobernar”, sentencia Muñoz.