La ministra de Salud espera poder “llegar al mejor acuerdo” tras el rechazo a la indicación que presentó el Gobierno sobre el tema.

La ministra de Salud, May Chomali, se reunió este viernes con la directiva del Partido Republicano luego del rechazo a la indicación que buscaba restringir el financiamiento a los tratamientos de hormonización cruzada para menores de 18 años en la Ley de Presupuesto 2027.

“Nos reunimos con la bancada republicanos donde estuvimos discutiendo lo que se había solicitado que no fue aprobado en el Congreso“, comentó a la prensa la secretaria de Estado. La cita fue para ver “cómo íbamos abordar este problema a través de la vía administrativa” para “llegar al mejor acuerdo“.

Tras la conversación que sostuvieron, concluyeron que el Ejecutivo iba a “revisar la situación tanto del programa como la facultad que tiene en estos momentos de indicar los medicamentos a los profesionales de la salud”.

Posteriormente, el vocero Gonzalo Arenas confirmó que la ministra Chomali se reunirá con distintas bancadas parlamentarias para hacer mejoras “vía administrativa” a los procedimientos de hormonización.

“El Gobierno cumplió con el compromiso que había llegado con algunos parlamentarios sobre presentar una glosa en la discusión durante el Senado. Lamentablemente no se aprobó“, recalcó el subsecretario.

Sin embargo, agregó, “la idea es que a pesar de no haberse podido aprobar esta indicación, nosotros estamos disponibles para por vía administrativa, poder hacer todas las mejoras que correspondan a estos procedimientos, mejorar sus condiciones, la seguridad de los niños, que es lo principal”.

“Por lo tanto, todavía queda un campo abierto para poder conversar, especialmente con el Partido Republicano que le ha solicitado la reunión con la ministra, pero también con todas otras bancadas y parlamentarios que sientan que este es un tema importante, necesario y que a pesar de no haberse aprobado en la Ley de Presupuesto, puede tener muchas vías de mejora a través de actos administrativos por parte del Ministerio de Salud y en ese sentido estamos plenamente disponibles”, sostuvo.