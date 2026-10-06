Ley de Presupuesto 2027: los argumentos tras la decisión de poner fin al apoyo financiero a Prodemu

Desde el Ministerio de la Mujer se recalcó que el eventual cierre de la fundación no depende de la cartera, ya que se trata de una entidad privada.

AGENCIA UNO/ARCHIVO.

A una situación financiera irrecuperable atribuyeron desde el Ministerio de la Mujer la decisión de poner fin a los apoyos financieros a la Fundación Prodemu, según lo contempla la Ley de Presupuesto 2027.

De acuerdo con lo reportado por radio Biobío, en la partida 27 de la mencionada ley se establece que a Prodemu se le otorgará dineros “para sus gastos operacionales, incluidos gastos en personal y bienes y servicios de consumo, hasta el 31 de marzo de 2027, fecha luego de la cual debe cesar en su funcionamiento“.

En concreto, se prevé que dichos recursos se emplearán para financiar los “gastos necesarios para el cierre, liquidación y disolución de la entidad“, entre los que se contemplan las indemnizaciones y otras prestaciones laborales, como honorarios y deudas con proveedores y acreedores.

Por qué se le quita el apoyo financiero a Prodemu

La información la confirmó la ministra de la Mujer, Judith Marín, quien precisó que el organismo, fundado en 1990 por la entonces primera dama Leonor Oyarzún, enfrenta un severo desorden económico.

“Prodemu arrastra un déficit que supera los dos mil millones de pesos y que se profundizó en la administración anterior”, planteó la secretaria de Estado, quien agregó que con el cierre se busca “ordenar la estructura y evitar que el déficit siga creciendo”.

Desde la misma cartera indicaron, en todo caso, que el eventual cierre de Prodemu no depende del ministerio, ya que se trata de una fundación privada y “sus funcionarios no son (empleados) públicos”.

“Lo que hace el ministerio es una transición de recursos para asegurar que lleguen a los programas y a mujeres. Actualmente, el 80% de los recursos destinados a Prodemu se van a sueldos. No están llegando a las beneficiarias de los programas”, añadieron las fuentes aludidas por el citado medio.

Según se precisó, hoy Prodemu cuenta con 380 funcionarios a lo largo del país, de Arica a Punta Arenas, incluido Rapa Nui.