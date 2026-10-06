Senador Calisto se defiende tras ser desaforado: “En ningún caso representa responsabilidad”

Tras conocer la resolución de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, el parlamentario aseveró que recurrirá a la Corte Suprema.

AGENCIA UNO

El senador Miguel Ángel Calisto (IND-EVO) se refirió a la decisión de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt de desaforarlo, de manera unánime, por delitos reiterados de fraude al fisco.

Según apuntó la Fiscalía Local de Coyhaique en su presentación, el monto de lo defraudado por el legislador llega a los $105 millones, tras concertarse – entre 2018 y 2022- con Roland Cárcamo y Carla Graf para recibir dineros del Congreso Nacional por falsas asesorías como asignaciones parlamentarias.

Si bien Miguel Ángel Calisto ya había sido desaforado por este caso como diputado, al ser elegido como senador recuperó el fuero parlamentario, siendo reformalizado.

Tras ser conocer la noticia de su desafuero, el senador Calisto expresó a La Tercera que recurrirán a la Corte Suprema para revertir lo determinado por el tribunal de alzada, dejando en claro que este fallo con considera responsabilidad.

“Hace casi siete años estamos en medio de un proceso a raíz de una denuncia anónima contra una asesora de mi equipo. Hemos pasado elecciones y procesos de desafuero. Tenemos pleno convencimiento de nuestra rectitud y defenderemos nuestra tesis en todas las instancias que nos permita la ley. Está resolución es una etapa y ahora este proceso lo resolverá la Suprema. Evidentemente estamos en una etapa que en ningún caso representa responsabilidad”, expresó el parlamentario.

Calisto espera que “se garantice siempre el derecho a defensa y la igualdad ante la ley como lo establece nuestra Constitución”.