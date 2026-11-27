la medida busca equilibrar la duración de ambos semestres y coordinar el receso escolar con el calendario de la educación superior.

El Ministerio de Educación (Mineduc) dio a conocer el calendario escolar 2027, que contempla un cambio importante para las familias, ya que las vacaciones de invierno volverán a realizarse en julio, dejando atrás el receso adelantado que se había aplicado durante los últimos años.

La modificación retrasará dos semanas el descanso de los estudiantes en la mayoría de las regiones del país.

Vacaciones de invierno 2027 cambian de fecha

La ministra de Educación, María Paz Arzola, explicó que la decisión fue adoptada considerando tanto aspectos pedagógicos como sanitarios, especialmente las proyecciones sobre circulación de virus respiratorios.

Además, la medida busca equilibrar la duración de ambos semestres y coordinar el receso escolar con el calendario de la educación superior.

En la Región Metropolitana, los estudiantes tendrán su último día del primer semestre el viernes 2 de julio. Posteriormente, las vacaciones se extenderán desde el lunes 5 hasta el viernes 16 de julio, mientras que el retorno a las aulas está programado para el miércoles 21 de ese mes, luego de dos jornadas destinadas a evaluación y planificación docente.

Sin embargo, las fechas tendrán algunas diferencias dependiendo de la zona del país. En Arica y Parinacota y Tarapacá, el receso será entre el 12 y el 23 de julio; mientras que Aysén y Magallanes tendrán tres semanas de descanso, desde el 5 hasta el 23 de julio. La Araucanía también contará con tres semanas de vacaciones, pero entre el 12 y el 30 de julio.

Respecto del inicio del año académico, los docentes y educadores deberán incorporarse a sus establecimientos el lunes 1 de marzo, mientras que el ingreso de párvulos y estudiantes, desde sala cuna hasta cuarto medio, quedó fijado para el miércoles 3 de marzo.

En cuanto al cierre del año escolar en la Región Metropolitana, los colegios con Jornada Escolar Completa terminarán el viernes 3 de diciembre y aquellos sin JEC lo harán el viernes 17.