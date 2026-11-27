En las últimas horas, la hermana de Franco Parisi fue internada en la Clínica Santa María por una complicación odontológica.

AGENCIA UNO

La diputada Zandra Parisi (PDG) está en el centro de la polémica, luego que la licencia médica presentada para ausentarse por 14 días, lo que hará que no esté presente en la votación de la acusación constitucional contra el ministro Fernando Rabat este lunes 30 de noviembre, fuera puesta en duda.

Esto, luego que el implantólogo bucomaxilofacial Francisco Valdés Pérez asegurara que el certificado, presentado por la parlamentaria para justificar su no asistencia al Congreso, contaba con su firma sin su autorización, por lo que anunció acciones legales para esclarecer lo ocurrido.

Ante esta controversia, Zandra Parisi dio a conocer una primera declaración pública, donde ofreció disculpas al centro médico donde se atendió por su emergencia odontológica por aparecer en esta polémica. Sin embargo, recalcó que llevará ante la Justicia al doctor Valdés porque “no estoy dispuesta a aceptar que se vulnere mi condición de paciente con la intención de imputarme actuaciones irregulares o ilegales”.

Por su parte, la Cámara de Diputados objetó los documentos presentados por la diputada del PDG, ya que el Congreso no acepta justificativos por periodos extensos sin contar con una licencia médica, ya que Parisi solo ingresó un certificado.

Hasta el momento, Zandra Parisi habría presentado “dos documentos médicos”, los que le permitieron ausentarse el martes 24 de noviembre y el miércoles 25 por “impedimento grave”.

En tanto, el certificado para justificar 14 días de reposo no fue aceptado por la Secretaría de la Cámara de Diputados por la extensión del permiso. Caso contrario pasó con las licencias de Pamela Jiles (PDG) y Marlene Pérez (IND-UDI).

A esto se suma el anuncio de la Fiscalía Metropolitana Oriente de abrir una investigación de oficio por este episodio, apuntando una eventual manipulación de certificado médico, siguiendo el ejemplo de su par de Valparaíso, que indaga el Caso Firmas y que involucra a los senadores PS Juan Luis Castro y Paulina Vodanovic.

Pero esta polémica agregó un último capítulo, ya que se informó que la diputada Zandra Parisi fue internada en la Clínica Santa María, tras presentar una complicación en la extracción dental que la hizo pedir una licencia por 14 días.

Según consignó T13, la legisladora del PDG estaría internada al menos hasta este sábado por una eventual alveolitis maxilofacial.