15 de Diciembre de 2022

Carolina Tohá responde a críticas PC por acuerdo constitucional: “Todos tuvieron que ceder un poco”

"No es un acuerdo perfecto, es absolutamente imperfecto... A mí no me da para salir a celebrar y decir que que estamos en la panacea de lo uno esperaría de un proceso constituyente", cuestionó por su parte Karol Cariola.

