El mensaje de Evelyn Matthei al oficialismo: “Si algún día son oposición, sigan cuidando la ciudad”

26 de Diciembre de 2022

La alcaldesa de Providencia llamó a que "nunca más" se avale la destrucción de espacios como la Plaza Baquedano y sus alrededores.

La alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei (UDI), envió un mensaje a los representantes del actual oficialismo en medio de la presentación del proyecto Alameda-Providencia, que busca recuperar el sector de Plaza Baquedano, uno de los más afectados por las protestas convocadas tras el estallido social del 18 de octubre de 2019.

Tras participar del acto, en donde el presidente Gabriel Boric firmó un convenio para avanzar en el plan que comprende las comunas de Lo Prado, Estación Central, Santiago y Providencia, la jefa comunal mencionó los daños en el espacio público generados a partir del 18-O.

“Yo también quisiera señalar que este sea un momento en que nos comprometamos todos para que, aunque haya diferencias políticas, aunque no nos guste quien gobierna, aunque haya problemas graves, que no permitamos nunca más en Chile que se avale o no se condene la destrucción como la vimos“, expresó.

La alcaldesa dijo que “a nosotros en Providencia nos arrasaron y nos quemaron obras como, por ejemplo, los cafés literarios, que eran espacios de cultura absolutamente gratuitos y no quedó nada”.

“Quemaron y destruyeron el museo de Violeta Parra, que nadie podría decir que fue una persona de derecha y cada vez que pasó eso, yo de verdad eché de menos que distintas personas por lo menos expresaran su molestia, su pena por este tipo de destrucción“, complementó.

En ese sentido, Matthei aprovechó de enviar un recado a las actuales autoridades del Gobierno, que durante el estallido eran parte de la oposición.

“Este es un hito para comprometernos a aquello. De tal manera de que los que hoy están en el gobierno, si algún día son oposición, efectivamente sigan cuidando la ciudad como la estamos cuidando hoy“, planteó.

Cambios en Plaza Baquedano

El plan para el eje Alameda-Providencia contempla una serie de cambios para la principal avenida de la ciudad de Santiago, con una “inversión a gran escala” que abarcará tanto al sector poniente como al oriente de la capital.

Una de las modificaciones claves será la eliminación de la rotonda ubicada en Plaza Baquedano. De acuerdo a las autoridades, se buscará avanzar en un espacio que ponga en el centro a los peatones y que considere el resignificado del espacio a partir de los acontecimientos ocurridos durante los últimos años.

Dentro de las primeras acciones del plan se ejecutará la reapertura de la entrada principal de la estación Baquedano del Metro de Santiago, que lleva tres años ocupada por organizaciones vinculadas al estallido social, quienes levantaron un memorial denominado como “Jardín de la Resistencia”.