RN y acusación contra Marcela Ríos: “La exministra de Justicia tiene una responsabilidad clara”

23 de Enero de 2023

Andrés Longton, jefe de la bancada RN, afirmó que en el caso de la exministra Marcela Ríos, “hay una ilegalidad (por los indultos firmados), reconocido no solo por gente de nuestro sector".

Este martes la Comisión Revisora debe votar la acusación constitucional contra la exministra de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Ríos. Libelo presentado por Renovación Nacional y apoyado por el resto de los partidos de Chile Vamos: la UDI y Evópoli.

Al respecto el diputado de Renovación Nacional, Miguel Mellado, dijo que al momento de pasar la acusación a la sala de la Cámara Baja, “nuestro voto va a ser favorable en la acusación a la exministra, de todas maneras. Chile Vamos está comprometido a esto porque nosotros lo representamos como coalición. Por lo tanto, de todas maneras estamos comprometidos en aprobarla”.

Y recordó que el abogado de la exministra, José Antonio Viera Gallo, “dijo aquí en el Congreso, de que la ministra era coautora, o sea responsable”. Validando además, a su juicio, la comisión investigadora “para ver la responsabilidad del Presidente de la República en los indultos”.

Por su parte al subjefa de la bancada de diputados y diputadas, Sofía Cid, aclaró que la “obviamente ahí está Renovación Nacional que apoyó la acusación contra la exministra Ríos. Sabemos que el tema de los indultos es gravísimo”.

Mientras que Andrés Longton, jefe de la bancada RN, afirmó que en el caso de la exministra Marcela Ríos, “hay una ilegalidad (por los indultos firmados), reconocido no solo por gente de nuestro sector. Estos ha sido reconocido por exministros de Justicia de la ex Presidenta Bachelet. El señor (Jaime) Campos, el señor (Isidro) Solís, la expresidenta del Tribunal Constitucional incluso, Marisol Peña, señaló que ha habido una ilegalidad clara. Por lo tanto, aquí no estamos hablando de una aventura de Chile Vamos, sino que estamos hablando de una cosa que se constató en los hechos y que generó un peligro evidente para la población que hoy está absolutamente desprotegida por este acto de impunidad que lamentablemente fue producto de una decisión que tomó el Presidente”.

Añadiendo que tal decisión fue tomada por el mandatario “a través de la ministra de Justicia que tenía la obligación de asesorar y el asesoramiento no es un acompañamiento, es una participación en la decisión que tiene que tomar el Presidente, y en eso la exministra de Justicia tiene una responsabilidad clara”.