Cambio de gabinete: el clima al interior de La Moneda es de “renovar nuestros compromisos”

4 de Marzo de 2023

Las nuevas caras en el equipo de trabajo del presidente Gabriel Boric se podrían conocer el lunes 6 de marzo.

Se esperaba que fuera el viernes. Pero como no se produjo, es probable que pueda pasar este lunes 6 de marzo. El cambio de gabinete del presidente Gabriel Boric podría ser una noticia que se sume al “Súper lunes” que han catalogado las autoridades al primer día del año a full después del periodo de vacaciones. La idea del Gobierno es refrescar su equipo de trabajo de cara a su segundo año en La Moneda.

El ajuste ministerial contemplaría la partida de cinco secretarios de Estado, cambios en las subsecretarías, aumentaría la presencia del PS y personas con mayor musculatura política y capacidades de gestión. Si bien no existe una fecha confirmada, la intención es que se concrete antes del 11 de marzo.

Boric ha recalcado que no pone plazos ni está sujeto a sugerencias de los medios de comunicación ni menos de políticos opositores. Ese discurso es el que ha planteado también la vocera Camila Vallejo, quien no adelantó fechas ni menos carteras que podrían sufrir modificaciones.

“Los cambios no lo determinan ni los editorialistas, ni los partidos… Los cambios de gabinete no tienen que ver con qué partido o coalición sale premiada o castigada, el presidente no piensa nunca en esa dirección. Cada vez que hace cambios en sus equipos, lo hace no pensando en quienes salen castigados de tal o cual sector, sino que pensando en cómo responderle mejor a Chile y las urgencias que nos pone en frente”, dijo.

“Efectivamente, al menos lo que puedo decir, es que el clima dentro del Gobierno es de poder actualizar nuestra promesa, de renovar nuestros compromisos. Como decía, tenemos buenas razones para ver el futuro, particularmente el 2023 con más optimismo, más esperanza, no sólo en lo económico, sino que también en seguridad… Militantes o no militantes de las coaliciones, van a estar considerados en la medida que respondan a esa necesidad”, agregó en CHV.