“No es lo que esperamos”: la reacción del Gobierno tras el altercado del ministro Ávila en el Congreso

8 de Marzo de 2023

La vocera Camila Vallejo afirmó que el Ejecutivo está atento al "tema de fondo" planteado por diputada Viviana Delgado, quien acusó al titular de Educación de elevar su voz.

Compartir

La vocera de Gobierno, Camila Vallejo, reaccionó al altercado protagonizado por el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, quien fue acusado de elevar la voz ante la diputada Viviana Delgado (PEV) en medio de una discusión en la comisión de Educación.

La legisladora ecologista había confrontado al titular del Mineduc por un episodio de contaminación que afectó al Liceo Reina de Dinamarca de Maipú, que permanece sin clases debido a la remoción de áridos de una empresa cercana.

De acuerdo a otros parlamentarios, las palabras del ministro fueron subiendo de tono e hicieron que la diputada sufriera una descompensación, siendo trasladada hasta la enfermería del Congreso Nacional.

Durante este miércoles la ecologista entregó su versión detallada de los hechos, afirmando que Ávila “alzó demasiado la voz, porque se molestó porque nombré al ministerio que no se había hecho presente a darle una explicación a estos niños (del colegio) cuando comenzaban sus clases, porque ustedes saben, los niños de la zona rural pierden un día de clases y la brecha estudiantil aumenta aún más”.

“Eso le molestó, le molestó que nombrara al ministerio y yo le decía ministro, pero no lo he nombrado a usted. Y él me dice ‘estoy cansado que me estén vapuleando. La verdad, con mi voto lo he salvado de las acusaciones y he aprobado muchas cosas, entonces no comprendo su reacción”, expresó.

Tras el incidente, el ministro ofreció sus disculpas públicas, lo que no evitó que tanto la directiva del PEV como la oposición solicitaran su renuncia al cargo.

La respuesta del Gobierno

La ministra Vallejo habló sobre este hecho, que marcó la previa de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer.

En una declaración desde el Palacio de La Moneda, la titular de la Segpres enfatizó que “el ministro se refirió pidiendo las disculpas correspondientes el día de ayer por este intercambio, como él lo señalaba acalorado, porque no es ni será nunca parte del comportamiento que nosotros esperamos de ningún ministro o ministra de Estado al relacionarse con otros parlamentarios y lo asumió como tal“.

La autoridad aseguró que “el tema de fondo” planteado por la diputada Delgado -el cierre del colegio de Maipú- está siendo seguido por el Gobierno, mencionado que “tomamos esa decisión por ejemplo con lo que fue el cierre de fundición Ventanas, porque ahí hubo una demanda de las comunidades también, de garantizar la salud, no solamente de los trabajadores y trabajadoras, sino que también de los niños y niñas”.