“Yo no habría tenido justicia”: las críticas de Fabiola Campillai a la Ley Naín-Retamal

30 de Marzo de 2023

La senadora y víctima de trauma ocular durante el estallido social pidió no avanzar de manera exprés con el proyecto que entrega mayores atribuciones a Carabineros.

Compartir

La senadora Fabiola Campillai (Ind) expresó sus críticas con el proyecto de Ley Naín-Retamal, que será debatido durante la próxima semana en la Cámara Alta tras la presentación de indicaciones de parte del oficialismo, la oposición y el Gobierno.

La parlamentaria, que perdió los sentidos de la visión y olfato debido al impacto de una bomba lacrimógena, que fue disparada por el ex capitán Patricio Maturana, cuestionó la llamada “legítima defensa privilegiada” que las policías para defenderse ante amenazas de ataques.

“Estoy en contra de la delincuencia y todo lo que está ocurriendo en Chile, a favor de nuestras chilenas y chilenos, a favor de su seguridad, de su tranquilidad, pero estoy muy preocupada porque este proyecto Nain-Retamal no se ha visto bien, no hemos escuchado a académicos, a penalistas, no hemos escuchado a las víctimas“, señaló.

La congresista mencionó que “cuando a Carabineros le dieron atribuciones todos ya sabemos lo que ocurrió, se violaron los Derechos Humanos en Chile, tanto el estallido social como en el Golpe Cívico Militar y ustedes saben que yo soy el fiel reflejo de eso que pasó”.

Campillai pidió a sus colegas no avanzar de manera exprés en el proyecto, precisando que tal como salió desde la Cámara de Diputados “va en retroceso de los tratados internacionales en materia de derechos humanos que Chile ratificó“.

De hecho, la activista aseguró que “con esta legislación actual, con este proyecto yo no hubiese tenido justicia“.

Las diferencias en el oficialismo

La postura de Fabiola Campillai sobre la Ley Naín-Retamal se sumó a la planteada por el Frente Amplio (FA) y el Partido Comunista (PC), quienes cuestionaron la aplicación de la legítima defensa privilegiada, uno de los puntos más defendidos por Chile Vamos y el Partido Republicano.

Desde el ala más de izquierda del Gobierno señalaron que el texto no cuenta con una normativa que establezca los límites del uso de la fuerza en las funciones del control del orden público, lo que daría espacio a eventuales excesos.

En la votación, la mayoría del bloque se inclinó por el rechazo o la abstención, marcando diferencias con el Socialismo Democrático (PS, PPD, PR y PL), que en su mayoría votó a favor.