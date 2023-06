UDI rechaza en bloque la reforma tributaria y la CPC la discutirá con el ministro Marcel

5 de Junio de 2023

El presidente del gremialismo, Javier Macaya, fue enfático en asegurar que "no vamos a respaldar un aumento de impuestos".

La Unión Demócrata Independiente (UDI) reforzó su posición de rechazo ante una nueva reforma tributaria, mientras que los empresarios confirmaron su intención de reunirse con el ministro de Hacienda, Mario Marcel, para conocer en detalle la propuesta del gobierno.

En particular, desde el gremialismo surgieron varias voces críticas hacia la iniciativa que busca impulsar el Ejecutivo en el senado, pese a que ya se rechazó en una primera instancia en la Cámara de Diputados.

Así, el presidente de la UDI, Javier Macaya, descartó de plano cualquier posibilidad de apoyar la propuesta del gobierno, mientras que el jefe de bancada de los diputados de la UDI, Guillermo Ramírez, criticó duramente la decisión del presidente Gabriel Boric de insistir con la discusión de la reforma tributaria. Por su parte, la secretaria general de la colectividad, María José Hoffmann, aseguró que dicha reforma “es absolutamente innecesaria”.

Sobre la insistencia del Ejecutivo en el tema, Macaya dijo que el proyecto “habla de características bien parecidas a lo que se rechazó, y por las razones que en ese momento rechazamos, nosotros no tenemos argumentos para pensar de que eso va a ser bueno nuevamente”.

“No vamos a respaldar un aumento de impuestos“, aseguró el presidente de la UDI en Radio Cooperativa.

Y planteó que, por el contrario, “si se piensa en recaudar más a través de crecimiento económico, tener más recursos con mayor eficiencia del Estado, echándole ojo a lo que está pasando con la contratación de funcionarios públicos en exceso, atando la evasión y la elusión, que eran cuestiones que venían en el proyecto anterior; bueno, conversemos. Pero para subir impuestos, nosotros no estamos disponibles”.

Rotundamente no

Un rechazo que también manifestó el diputado UDI e integrante de la Comisión de Hacienda, Guillermo Ramírez. quien aseguró que “para que podamos tener un acuerdo en materia tributaria, el gobierno tendría que presentar un proyecto con una orientación completamente distinta al anterior“.

“A la insistencia de la reforma tributaria decimos rotundamente que no. La reforma tributaria rechazada no tiene ni una opción en el Congreso“, aseveró a continuación en La Tercera.

Indicó que “sí estaríamos dispuestos a conversar sobre una reforma tributaria que lo que busque sea mejorar nuestro sistema tributario, lo cual supone mayor recaudación y también mayor incentivo al crecimiento y a la inversión”.

“Queda la pelota en la cancha del gobierno. Requieren dos tercios del Senado para poder continuar con su reforma, y va a tener que conversar con nosotros y tener que incorporar a la reforma los planteamientos que nosotros hagamos. No hay otro camino“, aseveró el jefe de bancada de los diputados de la UDI.

Por su parte, la secretaria general de la colectividad, María José Hoffmann, dijo en Canal 13 que hoy “es absolutamente innecesaria una reforma tributaria”.

CPC tiene cita con Marcel

Pero la oposición no es la única que se refirió a la reforma tributaria que impulsa el gobierno, ya que el presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Ricardo Mewes, confirmó que mañana martes sostendrá una reunión con el ministro de Hacienda, Mario Marcel, para abordar el tema.

El dirigente de los empresarios indicó que el encuentro servirá para conocer en detalle la nueva propuesta del Ejecutivo.

“Vamos a ver qué nos entregan (…) Vamos a ir con todo el comité y presidentes de rama para conversar con el ministro y recoger qué es lo que va a presentar al Congreso“, aseguró Mewes el domingo en el programa Estado Nacional.

“Nosotros hace más de un año nos comprometimos a aportar a una reforma tributaria con recursos y, parte de eso y el ejercicio técnico, tiene que ver con que los que tienen más paguen más”, sostuvo, pero dejó en claro que “lo que no queremos, y no nos parece que sea bueno para el país, es que se grave el patrimonio a las empresas, las utilidades no retiradas, porque eso genera inversión y ahorro“, cerró.