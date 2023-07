Gobierno pide la renuncia del seremi del Maule que había blindado el presidente Boric

7 de Julio de 2023

El Ministerio de Vivienda vuelve a remecerse por el Caso Convenios a pesar del respaldo que había entregado el mandatario al militante de Revolución Democrática.

Compartir

La situación ha cambiado para Rodrigo Hernández de Revolución Democrática (RD). El seremi de Vivienda de la Región del Maule había sido respaldado por el presidente Gabriel Boric luego de conocerse supuestas irregularidades en la entrega de dineros a Urbanismo Social, fundación donde había trabajado este funcionario del Minvu.

La Fiscalía Nacional anunció una investigación de oficio el 28 de junio por un convenio de 577 millones de pesos que recibió esta ONG entre octubre y diciembre de 2022.

Con los antecedentes que tengo hasta la fecha -si esos antecedentes cambian evidentemente uno puede reconsiderar- el seremi del Maule no tiene responsabilidades políticas que pagar”, afirmó el presidente Boric un día después de la apertura del proceso.

Pasó poco más de una semana y esta causa cambió. El propio Gobierno solicitó la salida de Hernández en medio de la investigación realizada en el Maule, situación que, además, está condicionada a un sumario administrativo y el envío de emisarios a Talca por parte del ministro Carlos Montes.

La renuncia del seremi

“La inhabilidad que él tiene no la aplicó como ha correspondido… él firmó una autorización para que una entidad de Urbanismo Social, que apoyaba a la asistencia técnica de otros organismos, para que este organismo pudiera estar vigente. Él lo había solicitado anteriormente cuando trabajaba en Urbanismo Social”, explicó Montes.

“Ahora, más de un año después, él volvió a firmar la autorización teniendo inhabilidad para hacerlo“, aseguró el secretario de Estado.

“Trabajé en Urbanismo Social, fui contratado por ellos. Se ha dicho que he sido socio, miembro del directorio o controlador de la institución y no, nunca lo fui… Es muy injusto, ha sido muy desafortunado lo que ha pasado con nosotros porque no tenemos nada que ver con lo que ha pasado en el norte. Tenemos un proceso absolutamente normado“, había declarado Hernández.